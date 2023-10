Siete pronti per una nuova manifestazione del Pd contro “la destra”?

Roma, 6 ott – Il Pd organizza una manifestazione più o meno come Armani una sfilata. Ora Elly Schlein annuncia la prossima, prevista per l’11 novembre, ma noi siamo dei maghi e vi raccontiamo esattamente cosa succederà.

Il Pd e l’ennesima manifestazione

Ci saranno tutti, affratellati come sempre. Elly Schlein annuncia: “Il primo anno di governo Meloni si chiude con un autunno di mobilitazione e di proteste. Ora si sono accorti che la coperta è corta, ma il governo se l’è accorciata da solo, facendo 14 condoni e non incrementando la lotta all’evasione, non aiutando lavoratori e pensionati che pagano anche per i furbetti che non lo fanno”. Il Pd organizza la manifestazione e i suoi satelliti sono pronti a urlare “Presente!”. Ci saranno Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, figuriamoci se potranno mai mancare. I quali però devono pur far finta di non essere d’accordo, e allora inventano dibattiti che al giro finale di una eventuale legge non ci sarebbero mai: “Proprio perché occorre misurarsi sui temi, serve una discussione vera. Per esempio abbiamo diverse opinioni su come affrontare la crisi climatica”. Come no. Carlo Calenda si trova in una posizione più ambigua, ma sottolineare distacchi è comunque il modus operandi del centrosinistra: “Non c’è e non ci sarà un campo largo”.

Il M5s, ovvero i dem travestiti

Il M5s è da tempo un Pd travestito. Di conseguenza, se un Pd organizza una qualsiasi manifestazione, il grillino ci pensa. Sempre vincolato dal problema di Fratoianni e soci, ovvero fingere di essere in disaccordo il più possibile con i sacerdoti del Nazareno. Dunque Giuseppe Conte lancia un invito neutrale, per così dire: “Se Elly ci invita, veniamo”. Infine c’è il totoscommesse: gli allibratori si stanno chiedendo se ci sarà qualche dichiarazione di antifascismo. Voi che ne pensate?

Aurelio Del Monte