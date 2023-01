Roma, 20 gen – Che a George Soros piaccia finanziare Più Europa e relativi leader non è certamente una sorpresa. Sconvolge però la continuità con cui emergono certi dettagli, peraltro rivendicati addirittura con orgoglio dal partito che annovera tra i suoi maggiori esponenti Emma Bonino.

“Soros mi ha dato 312mila euro”, ammette il segretario di Più Europa



Come riporta SkyTg24, ad ammettere e testimoniare sui soldi versati da Soros è lo stesso segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova, tra i fondatori del partito. Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, si capisce che il problema risiedeva nella dichiarazione patrimoniale, in cui era inclusa la cifra pazzesca, e di conseguenza c’era la necessità di spiegarla. Così, alla domanda riguardante proprio lo stesso Soros e i suoi legami con Più europa, il senatore ha ammesso: “Certo. Non c’è nulla di nuovo e nulla di strano”. Non avrebbe niente di strano, secondo Della Vedova, il fatto che Soros decida di offrire soldi a singoli parlamentari e non a un partito politico: “La legge prevede i contributi ai candidati e dunque perché no?”.

“Non ci ha mai chiesto nulla”

“Non ci ha mai chiesto nulla, il suo è un contributo ideale”, rimarca Della Vedova. Insomma, un vero signore, il “dottor” Soros, che in nome delle “sue battaglie, che sono le nostre, ha deciso di spendere la parte finale della sua vita dando contributi a forze che combattono per le sue idee, dall’immigrazione all’antiproibizionismo, alla democrazia”. Le mani in pasta del magnate ungherese naturalizzato statunitense, insomma, sono sempre assolute protagoniste.

Alberto Celletti