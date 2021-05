Roma, 6 mag — Dopo Lupin afro-francese, James Bond black e donna e la Fata turchina del ghetto, arriva il superman nero. Il prossimo film di Superman vedrà, per la prima volta in assoluto, un attore afroamericano nel ruolo che fu di Christopher Reeve e Henry Cavill e un regista nero dietro la macchina da presa. Lo riferisce il Daily Mail.

Ormai non fa più quasi notizia. Il fenomeno del black washing (personaggi di fantasia, ma non solo, un tempo bianchi che diventano neri), nel nome della tanto declamata «diversità» da somministrare, cacciandovela a forza, nella gola degli spettatori, è ormai qui per restare. Non è, chiaramente, solo una questione ideologica: fa gola alle tasche dei produttori declinare una storia di successo planetario in chiave afro per avere attrattiva commerciale anche sulle fasce di consumatori più «etniche».

C’è già stato un Superman nero

La sceneggiatura del film è stata affidata a Ta-Nehisi CoatSs, l’acclamato romanziere che ha ampliato il mondo di Wakanda per i fumetti Marvel. La consegna alla Warner Bros è prevista per dicembre. Pur essendo la prima volta sul grande schermo per il superman nero, l’idea del cambio di etnia dell’uomo di acciaio non è terreno vergine. Un personaggio chiamato Calvin Ellis è stato introdotto per la prima volta nella serie del 2009 Final Crisis 7, come Superman afro proveniente da un universo alternativo e chiamato a araccolta, assieme ad altri, dal Superman principale.

Ellis proviene da Terra.23, dove la sua identità civile corrisponde a quella del presidente degli Stati Uniti. Lo scrittore di fumetti Grant Morrison ha dichiarato di essersi ispirato a Barack Obama nel creare il personaggio. Ma non vi è alcuna indicazione che sarà questa versione di Superman ad apparire nella sceneggiatura di Coates. Anche se il cast o il nome del regista non è ancora stato annunciato, secondo The Hollywood Reporter ci sono diversi candidati per i ruoli.

Cristina Gauri