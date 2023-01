Roma, 26 gen – Donald Trump sarà riammesso su Facebook ed Instagram, come riporta Tgcom24. L’annuncio viene dato ufficialmente dall’azienda Meta.

Trump torna su Facebook e Instagram

Ancora qualche settimana e Trump tornerà sia su Facebook che su Instagram. È la stessa Meta ad annunciarlo in una nota, peraltro con una certa vena ipocrita in cui viene precisato che “il pubblico deve essere in grado di ascoltare cosa dicono i politici, così da poter fare scelte informate”. Una regola che evidentemente in questi ultimi anni si poteva tranquillamente ignorare, sebbene non possa mancare la giustificazione ufficiale, ovvero il fatto di ritenere “che i rischi relativi alla sicurezza pubblica siano venuti meno”, sostiene l’azienda, la quale aveva puntato parecchio sui fatti di Capitol Hill per mettere fuori gioco l’ex-presidente.

Il tycoon è duro: “Non sarebbe mai dovuto accadere”

Lo stop “è una cosa che non sarebbe mai dovuta accadere a un presidente in carica”, dice Trump su Truth, dopo l’annuncio di Facebook. Aggiungendo che l’azienda ha “perso miliardi di dollari di valore da quando il vostro presidente preferito, io, è stato defenestrato”. I legali del tycoon, del resto, avevano sempre insistito sul punto. E nelle scorse settimane avevano inviato comunicazioni dirette allo stesso Mark Zuckerberg per “reintegrare” Trump e i suoi profili. Gli avvocati avevano così dichiarato nel merito: “Noi pensiamo che la sospensione dell’account abbia radicalmente snaturato e ristretto il dibattito pubblico”. In ogni caso, l’ex presidente era già stato riammesso su Twitter, sebbene ancora non abbia usufruito, da allora, del suo profilo sul social network ora di Elon Musk.

Alberto Celletti