Cagliari, 1 set – La narrazione allarmistica giallofucsia, amplificata dai media filogovernativi, dell’aumento dei contagi dovuto alle vacanze in Sardegna, alla movida e alle discoteche dell’isola, ha inflitto un duro colpo al turismo, già in crisi per via della serrata generale anti-coronavirus. E adesso il governatore della Sardegna Christian Solinas chiede i danni. Infatti ha dato mandato ai legali della Regione di valutare il danno reale della campagna mediatica scatenata dopo i contagi nell’isola a ridosso di Ferragosto. A confermarlo è il vicepresidente della Giunta regionale di centrodestra, Alessandra Zedda (FI), sottolineando che purtroppo “continuano ad arrivare disdette e soprattutto si è rappresentata una situazione di assoluta falsità”.

“Allarmismo infondato ha compromesso settembre”

“L’allarmismo infondato che alcuni hanno procurato sul fronte Covid – spiega Zedda – ha compromesso il settembre turistico“. La prima forza politica a proporre i risarcimenti era stata la Lega. Intanto il presidente del Consiglio regionale Michele Pais sta lavorando a un ordine del giorno, che mostrerà ai capigruppo prima della seduta dell’Aula, sugli attacchi subiti dalla Sardegna.

Allarme Federalberghi: “Oltre a cancellazioni, ora prenotazioni ferme”

Il danno economico è enorme, visto quanto è importante il turismo per l’isola. Nei giorni scorsi il presidente di Federalberghi Sardegna, Paolo Manca ha lanciato l’allarme: a causa del “trambusto mediatico”, “la richiesta di Sardegna da parte dei turisti è calata”. Le notizie riguardo i nuovi focolai di coronavirus “purtroppo hanno causato una serie di cancellazioni“, con tanto di pratiche avviate per ottenere i rimborsi. “Ma la cosa più grave è che si è arrestato il flusso di prenotazioni. Stava crescendo per le prime settimane di settembre, ora si è cristallizzato”. Niente di più insensato perché, spiega Manca, “le strutture sarde hanno un livello di sicurezza altissimo, se guardiamo ad esempio il caso di Santo Stefano, solo una turista è risultata positiva, questo significa che i protocolli di sicurezza nei confronti dei clienti sono rispettati”. E poi le strutture ricettive “hanno spazi enormi, che offrono la certezza del distanziamento”.

Senza almeno il 35% delle prenotazioni stagione finirà prima del tempo

Sul fronte dei contagi, sebbene si parli di numeri assolutamente ridotti e non preoccupanti (meno di 800 casi totali), quello che pesa sul destino del turismo sardo è la previsione degli esperti schierati con il governo, secondo cui il picco arriverà proprio nei prossimi giorni. Un pronostico che purtroppo dissuaderà molti turisti a recarsi sull’isola a settembre. Sempre Manca fa presente che “ci sono tutte le condizioni per far capire che il clamore mediatico sulla Sardegna è ingiustificato e che nell’isola si può trascorrere una vacanza tranquilla e sicura, ma se non si raggiunge almeno il 35%” di prenotazioni per settembre, “molti alberghi saranno costretti a chiudere prima del tempo” come è già successo con le discoteche.

Adolfo Spezzaferro