Roma, 7 nov – Non c’è limite alla spregiudicatezza politica di Matteo Salvini. Tanto che alla domanda se la Lega è pronta a votare l’ex presidente della Bce Mario Draghi come futuro presidente della Repubblica, il leader del Carroccio risponde: “Why not? Diamoci un tocco di inglese”. Un “perché no?” che suona come l’ennesimo dietrofront rispetto alla Lega No Ue e No euro di un tempo, segno che Salvini ormai ha sposato pienamente la linea morbida e più istituzionale (in vista di andare a Palazzo Chigi, semmai si dovesse votare). Una linea addirittura filo tecnocrati di Bruxelles e dintorni (tipo Francoforte). La risposta davvero inaspettata – Salvini si è detto sempre contrario a Draghi premier, per esempio – è arrivata nel corso della trasmissione televisiva di Rete4 Fuori dal coro, condotta da Mario Giordano.





Draghi non è certo migliore di Prodi

Sul fronte della maggioranza giallofucsia (in mille difficoltà, a partire dalla vicenda ex Ilva), “nel caso”, sottolinea l’ex ministro dell’Interno, “in cui cada questo governo attaccato con lo scotch il presidente della Repubblica non potrà che restituire la parola agli italiani, sono fiducioso”. Una mossa, questa di Salvini, che spunta le armi dei giallofucsia, ma a che prezzo? Il governo Conte bis – tra le altre cose – è nato proprio per fare in modo che sia la maggioranza Pd-M5S-Iv-LeU a votare il nuovo Presidente alla scadenza di Mattarella (nel 2022) e non un eventuale Parlamento di destra-centro. Questo per scampare il pericolo di un Presidente nemico di Bruxelles. Ma la svolta di Salvini a favore di Draghi, uno dei simboli della Ue e paladino dell’euro, fuga ogni timore a riguardo. Una mossa inoltre con cui la Lega si riavvicina a Forza Italia e al Ppe. Infatti Silvio Berlusconi in passato ha auspicato per Draghi “un importante ruolo di responsabilità politica”. Come potrebbe quindi non votarlo come prossimo capo dello Stato?

Ma – è questo il dato politico – per evitare Romano Prodi al Colle, Salvini è disposto a metterci un banchiere, un tecnocrate, un italiano per puro accidente. Il leader della Lega appare davvero disposto a tutto, persino a mandare al Colle l’ex presidente di quella Banca centrale europea che per anni è stata vista dai sovranisti come nemica dell’Italia.

Adolfo Spezzaferro