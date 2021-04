Roma, 8 ap – Luca Zaia apre alla legge Zan sul reato di omotransfobia (anche se non ha letto il testo): “Le libertà devono essere garantite a tutti“. Così il governatore del Veneto interviene nello scontro politico che sta dividendo la maggioranza su quella che di fatto è una legge liberticida, un bavaglio contro la libertà d’espressione. “Vedo che c’è un dibattito trasversale – osserva Zaia – e non coinvolge solo la Lega. Penso che il principio della civile convivenza sia sempre lo stesso: la tua vita finisce dove inizia la mia. E ci vuole sempre il rispetto di mezzo“.

Zaia apre alla legge Zan: “Prima o poi verrà approvata”

A sentire il governatore leghista, è solo questione di tempo: il ddl Zan, ritenuto dal suo stesso partito troppo divisivo, sarà legge. “Immagino che questo provvedimento verrà prima o poi realizzato. Verrà trovata la miglior formula e penso che non ci sia nessuno che vorrà negare l’evidenza. Dopodiché – ammette – ci saranno delle sfumature giuridiche che verranno valutate. Nessuno, ritengo, si oppone, in linea di principio”. Zaia, comunque, ammette di “non aver letto il ddl e di non aver seguito fino in fondo il dibattito“.

Il ddl è bloccato al Senato: centrodestra contrario

Il ddl Zan, che prende il nome dal primo firmatario, il deputato Pd Alessandro Zan, approvato dalla Camera a novembre scorso, è bloccato in Senato. Motivo per cui la sinistra si sta stracciando le vesti da lungo tempo, coinvolgendo anche i nuovi maitre à penser social, tipo Fedez (sic!). In effetti a Palazzo Madama non è mai iniziata neanche la discussione del ddl, perché il presidente della commissione Giustizia Andrea Ostellari (Lega) ha rimandato la calendarizzazione con la motivazione che “la legge non è una priorità” per l’esecutivo. Il centrodestra è da sempre contrario al ddl e ora che Lega e Forza Italia sono nella maggioranza per i giallofucsia è impossibile avere i numeri per farlo passare. Proprio ieri, in commissione, c’è stato un altro rinvio. Anche perché, come ricorda il leader della Lega Matteo Salvini, i reati in questione sono già puniti. E pure duramente.

Adolfo Spezzaferro