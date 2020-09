Gli amplificatori di segnale di telefoni cellulari sono un mercato in crescita che ha guadagnato popolarità negli ultimi anni passando dalle aree rurali agli scenari urbani.

Alcune persone si chiedono se gli amplificatori di segnale siano realmente funzionanti o se semplicemente si tenda ad “amplificare”, perdonate il gioco di parole, la loro efficacia. La preoccupazione è perfettamente valida, soprattutto per un dispositivo che potrebbe troppo bello per essere vero. Cerchiamo allora di capirne di più

Cos’è un amplificatore di segnale?

Un amplificatore di segnale di telefono cellulare è un’apparecchiatura elettronica che migliora le reti 2G, 3G e 4G LTE esistenti. Oggigiorno, ovviamente sono gli amplificatori di quest’ultima tecnologia, come ad esempio il 4G LTE Indoor Antenna Booster Nikrans LCD1200-GSM+4G, a ottenere la maggiore attenzione poiché le reti 4G sono le più performanti e quelle che consentono una connessione a più alta velocità.

Fondamentalmente, gli amplificatori di segnale sono dispositivi del tutto legali che aiutano a migliorare la qualità delle chiamate, il segnale delle celle deboli e forniscono velocità di dati più veloci.

Se si tende ad avere segnale utilizzabile al di fuori della vostra casa, veicolo, o edifici, ma debole o addirittura nessun segnale all’interno, un amplificatore di segnale del telefono cellulare potrà sicuramente migliorare il servizio cellulare e la potenza del segnale, migliorando sia la qualità delle chiamate che la velocità della vostra connessione internet mobile.

Come funziona un amplificatore di segnale?

L’idea di liberarsi di cose spiacevoli come le chiamate telefoniche cadute, la velocità dei dati lenta e i messaggi di testo non inviati senza dover connettersi al WiFi, lunghe discussioni con il call center tuo operatore o addirittura cambiare operatore è sicuramente molto allettante molte persone si interrogano su come funzionino i ripetitori del segnale del telefono cellulare.

Un amplificatore di segnale del telefono cellulare (noto anche come estensore del segnale, booster di segnale, o ripetitore del telefono cellulare) funziona intercettando il segnale esterno debole, aumentandolo, e trasmettendo il segnale potenziato nelle aree desiderate. Funziona anche all’inverso: l’amplificatore segnale riceverà il segnale dal telefono e lo invierà al ripetitore.

Ci sono diversi amplificatori di segnale disponibili che si rivolgono a diverse esigenze:

Amplificatori di segnali interni – Sono progettati per case, edifici per uffici, edifici commerciali e qualsiasi edificio che ha bisogno di segnale.

Amplificatori di segnale del veicolo – Sono progettati per auto, camion, camper, SUV, barche e veicoli della flotta.

Tieni presente che per far funzionare un amplificatore di segnale del telefono cellulare, deve esserci un segnale esistente al di fuori della tua casa, ufficio o veicolo. Un amplificatore di segnale del telefono cellulare migliora il segnale esistente, non lo crea.

La maggior parte dei kit di amplificazione del segnale sono composti da tre elementi principali:

Un’antenna esterna – Utilizzata per catturare il segnale del telefono cellulare debole. Un amplificatore – Utilizzato per aumentare il segnale debole. Un’antenna interna – Utilizzata per la ritrasmissione del segnale amplificato all’interno della vostra casa, ufficio, o auto.

I cavi coax vengono utilizzati per collegare i primi tre elementi; sono progettati per fornire segnali elettrici ad alta frequenza su distanze con bassa perdita di segnale. Ecco in breve, perché un amplificatore di segnale funziona e perché può davvero aiutarti a migliorare la qualità della tua connessione mobile e delle tue telefonate.