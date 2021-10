Al giorno d’oggi internet è diventato qualcosa a cui non possiamo in alcun modo rinunciare. Infatti non usiamo internet solo per il tempo libero in quanto ormai è diventato uno strumento insostituibile anche per cercare informazioni e per lavorare. Non sorprende dunque che sia anche aumentata la necessità di poter navigare liberamente e in modo rapido e sicuro anche quando ci si trova lontani da casa. I nostri smartphone rispondono esattamente a questa esigenza e ci consentono di navigare in qualsiasi luogo senza problemi. Esistono però delle criticità in quanto quando non ci si trova a casa tenersi sempre collegati a internet ha dei costi La domanda giusta se l’è posta CheTariffa: una sim dati con internet illimitato può essere la soluzione? E, soprattutto, quanto costa?

Essere sempre connessi a internet si può?

Se si parla della possibilità di avere giga pressoché illimitati per navigare su internet lontani da casa senza limiti e in qualsiasi momento allora vale la pena soffermarsi sulle offerte mobile dei diversi operatori. Esistono infatti dei piani SIM dati con giga illimitati che consentiranno di utilizzare internet proprio come se si fosse a casa e quindi senza soglie di dati da attenzionare per evitare di finire il traffico disponibile. In questi casi non resta che confrontare le diverse offerte degli operatori e scegliere quello più indicato per le proprie esigenze.

Gli Hotspot Wi-Fi

Chi volesse navigare lontano da casa però può avere anche delle esigenze specifiche come ad esempio essere sempre connessi a internet anche quando si hanno più di due dispositivi da connettere alla volta. Una delle soluzioni più utilizzate in questo senso è quella di utilizzare uno smartphone come hotspot Wi-Fi. Cosa vuol dire? Innanzitutto che non dovremo avere una SIM specifica per ogni dispositivo che vogliamo utilizzare per collegarsi a internet. Ci sarà sufficiente utilizzare uno smartphone come hotspot Wi-Fi per creare una rete WLAN a cui si potranno collegare, senza problemi, tutti i dispositivi. Per farlo si dovrà inserire nello smartphone la SIM con offerta dati attiva e poi si dovrà andare su “impostazioni” e impostare il menu “Hotspot” in modo da creare la rete Wi-Fi personale che potremo utilizzare anche in viaggio.

Il router portatile da viaggio

Altra possibilità a disposizione di chi vuole poter navigare su internet lontano da casa senza problemi è rappresentata dal router portatile da viaggio. Questa soluzione è indicata soprattutto per coloro che non vogliono usare uno smartphone dedicato per stare sempre connessi. Il router portatile da viaggio va connesso al cavo Ethernet della struttura ricettiva scelta (hotel o B&B) oppure può funzionare con una SIM dati che andrà inserita all’interno del router LTE. Ci sono anche modem portatili che hanno la batteria integrata e che, per funzionare, necessitano solo l’inserimento della SIM dati.

Sfruttare gli Hotspot pubblici

Se tutte le soluzioni fin qui proposte non fossero ancora sufficienti parliamo ora di una possibile alternativa gratuita: connettersi agli hotspot Wi-Fi pubblici per poter navigare liberamente anche lontani da casa e senza traffico dati. Sia in Italia che all’estero si potrà sempre collegarsi agli hotspot Wi-Fi pubblici, non resterà che chiedere al personale dei locali la password per la rete wireless. In alcuni casi per avere accesso alla rete sarà necessario iscriversi con email e numero cellulare ma si potrà comunque navigare gratis e senza limitazioni. Chi fosse interessato a sfruttare gli hotspot Wi-Fi potrà pianificare il proprio viaggio tenendo conto di questa possibilità e regolandosi di conseguenza.

Internet satellitare

E se si pianifica di andare i luoghi dove non esiste copertura internet? In questo caso l’unico modo per navigare lontano da casa sarà procurarsi un telefono satellitare con accesso a internet. In questo modo si potrà navigare anche in assenza totale di copertura in quanto questo dispositivo sfrutta i satelliti che si trovano nell’orbita terrestre. I costi in questo caso però saranno molto più alti e quindi il consiglio è quello di pianificare ogni viaggio con estrema attenzione anche a questi dettagli.