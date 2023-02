Ad oggi il modo migliore per essere riconosciuti è quello di mantenere una buona interazione sui social: Instagram, Facebook e quanti altri se ne possono gestire.

Etapharma è un’azienda farmaceutica che è sempre più nota nel mondo di internet grazie alla presenza attiva che mantiene sulle varie piattaforme. L’azienda, che si è creata il suo spazio nel mercato con prodotti innovativi in campo dietetico, propone sempre nuovi aggiornamenti sui propri social con contenuti originali e costanti.

Questo è possibile grazie all’utilizzo di un’intelligenza artificiale che permette un contatto diretto con i propri clienti. Grazie alla sua capacità nel farsi conoscere, questa azienda tutta italiana si è espansa sul proprio territorio e all’estero.

Intelligenza artificiale e tecnologia

L’intelligenza artificiale è la capacità di un computer di simulare i comportamenti umani, come il ragionamento autonomo e la capacità di apprendere.

L’IA (intelligenza artificiale) si è dimostrata una risorsa utile da poter sfruttare nell’ambito della comunicazione. Inoltre, grazie agli Humatar Etapharma crea una comunicazione diretta con i propri clienti.

In questo esempio di Video Humatar si può vedere come, grazie al mediatore di IA che simula una vera e propria interazione umana, la barriera tra virtuale e reale sembra assottigliarsi.

Il rapporto tra azienda e cliente è diventato così più diretto e vicino, non solo tra i confini nazionali, ma anche al di fuori. Proprio negli ultimi anni, grazie a questa tecnologia, l’azienda è arrivata a espandersi in Europa e oltreoceano, verso gli Stati Uniti. Il tutto partendo da una realtà nata nel Sud Italia.

Grazie al sapiente uso della tecnologia IA e dei social media, l’azienda ha trovato sempre più spazio online, diventando conosciuta grazie proprio alle sue idee innovative nell’applicazione delle più moderne tecnologie.

Etapharma nel campo nutraceutico e cosmeceutico

Collocata nel campo della nutrizione e in crescita nel campo della cosmetica, Etapharma ha portato avanti innovazioni come Ketovis e Dimavis , trattamenti dietetici che favoriscono il riequilibrio dell’organismo e portano alla perdita di peso.

Il protocollo alimentare Ketovis ha una durata di dieci giorni, e va a simulare gli effetti del digiuno e i suoi effetti detossificanti, permettendo però di continuare a nutrirsi ed evitare quindi gli effetti indesiderati del digiuno.

Dimavis è invece un trattamento della durata di venti giorni, che agisce sempre sul riequilibrio del peso corporeo, ma è più mirato all’eliminazione della ritenzione idrica e al contrastare la steatosi epatica.

Questi due trattamenti dietetici permettono di agire su:

Equilibrio del peso (contrasto al sovrappeso e all’obesità)

Ritenzione idrica

Riciclo cellulare

Metabolismo dei grassi

Fame nervosa

Steatosi epatica (fegato grasso)

L’espansione di questa azienda, data dalla qualità dei suoi prodotti innovativi e un buon utilizzo della tecnologia di intelligenza artificiale nell’area di marketing e gestione clienti, dimostra come l’Italia sia di nuovo un campo fertile per le imprese, e che è possibile crescere e affermarsi anche qui.

Così come per Etapharma, azienda collocata in Sicilia, è stato possibile superare i propri limiti geografici e far conoscere i prodotti italiani all’estero.