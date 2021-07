Scopri sotto le strategie su come investire e in quale criptovaluta investire

In questo articolo scopriremo su quale criptovaluta investire, dove comprare bitcoin e quali sono le 5 migliori strategie per tratte profitto e monetizzare nell’ambito di questo mercato. Ne abbiamo identificate 5 ed alcune di esse potrebbero essere già conosciute, cosa che potrebbe rassicurare i nuovi investitori.

I volumi sui 300 miliardi sono considerati una fetta non eccessiva ma neanche tanto piccola da non essere tenuta in considerazione. Inoltre i gaps sono ancora evidenti e questi ci permetteranno di monetizzare molto velocemente e per molto tempo. L’importante è capire la criptovaluta cos’è e quale criptovaluta comprare.

1. Holding

Il primo metodo è sicuramente quello più famoso ed è quello che ci permette di acquistare bitcoin sapendo cos’è la criptovaluta e detenere una criptovaluta un coin/token senza dover creare criptovaluta sempre dopo aver analizzato il progetto e facendo l’operazione da “cassettisti“. Ovvero lo teniamo fino a quando non raggiunge il prezzo che ci interessa. Le aspettative su questa operazione dipendono dall’analisi che abbiamo fatto in precedenza valutando il medio o lungo termine. Sempre meglio scegliere quale criptovaluta comprare: una di queste è sicuramente la criptovaluta Stellar – ritenuta una delle criptovalute più interessanti attualmente esistenti. Vedremo se Stellar criptovaluta rimmarà così.

2. Trading

In questo caso faremo più operazioni di acquisto e vendita anche all’interno della stessa giornata. Come comprare bitcoin facendo microoperazioni da 1% 2% o 3% di profitto, studiando i grafici per comprendere se è il momento per acquistare o vendere e cercando di portare i profitti a casa senza chiedere troppo data la volatilità delle operazioni. Importante specificare che in questo caso lo studio delle strategie e la disciplina del trading prevede di possedere una buona preparazione ed uno stato emozionale controllato. Non tutte le operazioni portano profitto e il rischio sui portafogli va controllato. Qui è importante guadagnare spesso con percentuali minime che portano ad un guadagno su base giornaliera o settimanale. Questo va fatto acquistando direttamente con carta di credito o attraverso l’acquisto e la vendita di cfd, futures e quant’altro. In questi casi meglio affidarsi alle criptovalute già affermate come Holo criptovaluta oppure Neo criptovaluta, che fanno parte dei primi 50 token per capitalizzazione.

3. Mining

La terza opzione è quella di acquistare delle macchine che risolvono calcoli per estrarre i Bitcoin che vengono rilasciati dalla rete come le seguienti. Pi criptovaluta è una sorta di nuova criptovaluta sul “palmo della mano” che permette di guadagnare con lo smartphone. Tron criptovaluta realizza incrementi del 4% e oltre o meglio ancora. Bee criptovaluta con una app sullo smartphone va attivata una volta al giorno. Tuttavia oggi non è semplice come all’inizio, infatti se prima era possibile estrarre da 1 a 3 Bitcoin al giorno oggi ci vorrebbero più di mille anni per estrarre un Bitcoin in quanto gli stessi sono in numero limitato. Potenzialmente si sfruttano 2 modalità: acquistando importanti server dedicati che sanno come creare una criptovaluta ma comporta una serie di inconvenienti come il grosso capitale da investire e i costi per la manutenzione e l’elettricità. Seconda opzione: affittando. Cioè mettendosi insieme