Al giorno ad oggi sempre più persone si affidano ai propri device per ascoltare musica, guardare film e molto altro. Esistono molte app apposite che, sottoscrivendo un abbonamento, permettono di ascoltare la propria musica preferita senza limiti. Tuttavia, questi metodi non sono per niente economici, per questo motivo molti utenti optano per soluzioni alternative.

Per coloro che cercano un metodo totalmente gratuito, veloce e completamente sicuro di scaricare musica in formato mp3 da un video presente sul celebre canale di video e musica YouTube, per poi trasferirla su telefono o lettore mp3, avete trovato l’articolo che fa per voi.

Per chi è un po’ più pratico esiste la possibilità anche di scaricare musica in formato mp3 direttamente dal proprio dispositivo mobile, evitando così trasferimenti successivi.

Vediamo allora insieme qual è il convertitore Youtube mp3 migliore tra i molti presenti sul web in quanto provato e consigliato da noi in esclusiva per voi utenti.

Clickmp3 : il miglior sito web per scaricare velocemente e in pochi passi tutta la musica che vuoi



Il sito che abbiamo selezionato per voi è uno dei convertitori YouTube mp3 tra i migliori presenti sul web. Questo perché si tratta di un sito facilmente individuabile dei motori di ricerca, completamente in italiano e gratuito e utilizzabile in maniera semplice anche da coloro che non sono molto esperti in questo genere di cose. In pochi passaggi, infatti, sarà possibile ottenere in tutta sicurezza la musica in formato mp3 del video che si sta guardando su YouTube, tutta la propria musica preferita e di cui si ha bisogno senza limiti e senza incorrere in brutte sorprese (file danneggiati, musica diversa da quella desiderata, virus, formati sconosciuti, eccetera).

Convertitore di clickmp3 lavora completamente in asincrono a differenza di molti altri convertitori presenti sul web, a questo si deve la sua maggiore velocità di download.

Inoltre, in questo modo non si riducono la qualità e il peso del video, ottenendo un file musicale di prestazioni elevate come se lo si stesse ascoltando direttamente da YouTube. Niente compromessi dunque, velocità elevata senza compressione del file e prestazioni audio eccellenti nel formato finale.

Tutti i file mp3 che avrai scaricato da tale sito saranno individuabili nella cartella download del dispositivo che stai utilizzando per effettuare il download stesso. A questo punto potrai comodamente spostare i file mp3, rinominarli, mandargli in riproduzione con qualsiasi lettore musicale che legga i file mp3, eliminarli o spostarli su altri device.

Se non sei molto pratico di download dal web ecco per te la guida passo passo per scaricare musica gratuitamente da YouTube mp3 in maniera facile, veloce e sicura.







Clickmp3 : come convertire i video di YouTube in file musicali mp3 e scaricarli sul proprio computer o altro dispositivo



Dalla pagina YouTube del video la cui musica si vuole scaricare, copia per intero l’url in alto. A questo punto, spostati nella pagina del convertitore YouTube mp3 e incolla il link nel box centrale e premi invio oppure clicca sulla freccia rossa che si trova a destra. Nella pagina che si aprirà clicca su scarica e attendi la finestra di dialogo per decidere dove salvare il file. In pochi secondi il tuo file sarà nella cartella download o nella cartella da te selezionata con il nome scelto, o con il medesimo con cui si presentava su YouTube, pronto per essere ascoltato.