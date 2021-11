Le lavatrici LG smart sono pensate per collegarsi al nostro smartphone e assisterci nella gestione del bucato anche quando siamo fuori casa. Questi nuovi elettrodomestici smart ci semplificano la vita proprio perché ci permettono di impostarne accensione, funzionamento e spegnimento anche quando siamo lontani. Inoltre il sistema di LG è pensato per comunicare con smartphone e tablet anche per ricordarci il momento di fare manutenzione o per segnalarci guasti e anomalie.

Come funzionano davvero le lavatrici smart LG?

Le migliori lavatrici LG, come quelle che trovi su Yeppon, si connettono alla tua rete domestica permettendoti di programmare i lavaggi e di seguire passo per passo tutte le fasi di igiene del tuo bucato. Il sistema LG permette di interagire tramite un’app facilissima da utilizzare.

Per collegare smartphone e lavatrice LG bisogna fare il download dell’apposita applicazione, gratuita sia su Android che su iOS. Al termine dell’operazione che esegui dallo store del tuo smartphone non dovrai far altro che entrare nell’app e creare un account. La procedura è guidata e ti porterà dritto alla pagina di configurazione della tua lavatrice LG.

Dopo il download inizi da subito a programmare

Dopo aver stabilito la connessione tra il tuo device e la tua lavatrice smart potrai cominciare a impostare i parametri di lavaggio. Tra questi trovi i tipi di programma, i giri della centrifuga e la temperatura dell’acqua. Per avviarli, invece, ti basterà toccare il tasto di start sullo schermo ma non prima di aver letto i suggerimenti di lavaggio intelligente.

Difatti il sistema intelligente LG offre agli utilizzatori dei consigli pratici sul tipo di carico basati sul peso e sui materiali. Inoltre ti fornisce informazioni dettagliate sui consumi energetici rendendoti più consapevole circa l’utilizzo dei tuoi elettrodomestici.

Consigli di lavaggio e vantaggi smart

Sull’app è possibile scaricare anche i programmi di lavaggio speciali, ovvero quelli per i capi d’abbigliamento e igienici dei bambini, gli abiti della palestra e così via. Inoltre ti offre informazioni su come eliminare macchie difficili come quelle di grasso o di sudore oppure come si trattano materiali particolari come lana, lino e jeans.

Il sistema LG è in grado di individuare i problemi tecnici segnalandoli direttamente in app. Inoltre ti fornisce le soluzioni per risolverli e, quindi, ti aiuta ad eseguire la diagnostica semplice senza il bisogno di chiamare un tecnico.

Dall’oblo chiuso male alle perdite di acqua, le lavatrici LG smart permettono anche di individuare le anomalie attraverso il sistema di codici di errore. Questi compaiono sia sul display della lavatrice che sullo schermo del tuo smartphone e, ovviamente, sono sempre corredati dalla soluzione.

La lavatrice smart che ti migliora la vita

L’aspetto più interessante di queste lavatrici è senza dubbio la possibilità di controllare le varie fasi di lavaggio da remoto e, quindi, di avere informazioni in tempo reale quando sei su un altro piano o fuori casa. La funzionalità dei consigli per gli utenti sul tipo di programma da utilizzare è molto utile per preservare il bucato senza danneggiarlo ma anche per ridurre gli sprechi energetici.

Ottima anche la possibilità di eseguire manutenzione e diagnostica in modo smart, senza che gli utenti debbano chiamare il tecnico per piccole problematiche facilmente risolvibili. Probabilmente ci sono ampi margini di miglioramento, soprattutto nel collegamento tra l’interfaccia della lavatrice e quello dell’app. Inoltre sarebbe interessante vedere la sezione dedicata ai consumi e ai consigli di lavaggio sostenibile più approfonditi.

Insomma siamo fiduciosi che LG, uno dei migliori marchi di elettrodomestici e di elettronica da consumo, sviluppi al più presto funzionalità più vicine agli utenti e più mirate a sensibilizzarli circa l’importanza di dosare i detersivi, scegliere programmi idonei e utilizzare elettrodomestici come la lavatrice con parsimonia.