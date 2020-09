Scegliere una scala in ferro per gli interni della propria casa significa dare molta importanza alla solidità e alla durabilità della struttura. Pregi che vanno ad affiancarsi a eleganza e qualità, gli altri due importanti elementi che devono soddisfare pienamente anche quando si acquista una scala in ferro. Infatti, al di là della sua indubbia praticità, la scala in ferro è oramai un vero e proprio elemento di design dall’elevato potere decorativo. Ecco perché entra anche nelle abitazioni più prestigiose come protagonista di interni eleganti e di carattere. Di solo ferro? Non necessariamente.

Scala di ferro e legno, il calore minimale della casa contemporanea

Solida e resistente alle intemperie. Con simili qualità si fa presto a capire perché per lungo tempo sia stata relegata all’esterno, essenzialmente nel ruolo di scala di servizio o di emergenza. Oggi però, che è emersa anche la sua forza estetica, la scala in ferro prende possesso degli interni di abitazioni di design. Soprattutto da quando la combinazione tra metallo, legno e vetro ne ha evidenziato tutte le molteplici possibilità stilistiche. Il metallo può essere infatti verniciato in una vasta gamma di colori e abbinato a un’infinità di essenze di legno, con differenti finiture che invitano a giocare con stili diversi. Le linee sobrie e minimali di una scala in ferro si uniscono al calore del legno con un risultato elegante e particolarmente moderno. Per chi quindi è indeciso tra la solidità e il carattere di una struttura di metallo, ma apprezza il calore e la versatilità del legno, la scelta è semplice. Non deve più scegliere. Una scala che mixa ferro e legno permette di soddisfare entrambi i desideri e di arredare casa con un elemento architettonico dal design contemporaneo.

Scala di ferro e vetro, una scelta per interni di prestigio

Grazie alla robustezza dell’acciaio, oggi vengono realizzate solide scale in ferro dalla struttura molto fine e leggera. Così le linee sobrie e ariose di una scala di ferro moderna la rendono perfetta per ogni stile: imponente, minimalista, contemporaneo, sobrio, industriale. Per impreziosire la scala in ferro da interni è possibile scegliere tra diverse finiture – acciaio grezzo, verniciato, galvanizzato – e abbinare i gradini in legno o in vetro. L’altra combinazione vincente è proprio quella con il vetro. Una scala in ferro si può integrare perfettamente con gli interni di una casa moderna quando sottolinea la purezza delle linee e assicura una perfetta circolazione della luce. Ecco perché se alla scala di ferro si abbina il vetro si ottiene il massimo del risultato. La luminosità che ne deriva è impareggiabile. Anche associato al metallo della scala in ferro battuto, in acciaio verniciato o in acciaio inox, il vetro amplifica la luminosità e l’ariosità della struttura. Sul fronte estetico, quindi, non ci sono dubbi: anche con una scala di ferro e vetro si ottiene subito l’impatto di una casa elegante e di prestigio.

Come pulire la scala di ferro in casa

Vale la pena soffermarsi un attimo su un altro importante vantaggio di una scala di ferro in casa. Pulire una scala di ferro è semplice ma importante per prolungarne l’aspetto elegante. Basta semplicemente rimuovere la polvere con la scopa o con un aspirapolvere e periodicamente pulire più a fondo con un panno bagnato e strizzato nell’acqua dove è stato diluito del semplice sapone neutro.