Oggi il televisore si può dire che sia non solo un apparecchio presente in ogni casa, ma anche uno strumento dalle molteplici funzioni, che può offrire un tipo di intrattenimento molto ampio ed eterogeneo. Oggi il mercato propone modelli di televisore di diverso genere, anche particolarmente sofisticati e costosi, dotati di funzioni innovative.

Si può dire che molto spesso un televisore svolga le funzioni di contenitore multimediale, che permette di usufruire anche di elementi tipici del web, come filmati e trasmissioni in streaming, videogiochi e molto altro. I produttori più noti di televisori realizzano continuamente nuovi modelli, la scelta si basa soprattutto sulle preferenze personali e sull’utilizzo che si intende fare di un apparecchio di questo tipo.

Le Smart Tv, in particolare, oggi molto diffuse, offrono la possibilità di accedere ad internet e di utilizzare giochi, applicazioni e canali televisivi online, di interagire con i social network e di disporre di gran parte delle funzioni tipiche di un personal computer. Per scegliere una televisione adatta a soddisfare le proprie necessità, il consiglio è quello di prendere visione delle caratteristiche tecniche e delle prestazioni: il sito https://offertecomputer.it/televisori permette di mettere a confronto i modelli più nuovo e di consultare sia le descrizioni che le recensioni.

In riferimento ai costi, è opportuno considerare che i prezzi medi riguardano i modelli dotati di schermo fino a 45 pollici circa, mentre al di sopra di queste dimensioni si trovano prevalentemente apparecchi di fascia alta.

Si consiglia, prima di scegliere un televisore molto grande, di controllare lo spazio a disposizione: per ottenere il migliore effetto da uno schermo di dimensioni elevate, è necessario collocarsi ad una certa distanza, quindi, per poter apprezzare completamente questo tipo di visione, è necessario avere a disposizione un salone sufficientemente grande per consentire una giusta collocazione.

Lo schermo della Tv: tecnologia e risoluzione

La risoluzione Full HD, una delle più diffuse, è ideale per visualizzare un film in Blu-Ray o comunque in alta risoluzione. Esistono anche apparecchi che offrono la risoluzione 4K Ultra HD, e che vanno a collocarsi, ovviamente, in una fascia di prezzo più elevata: in questo caso si tratta di prodotti più adatti a chi utilizza i videogames e le PlayStation, oppure per chi è solito visualizzare i contenuti offerti dai canali in abbonamento, ad esempio Netflix e simili.

Tuttavia, per quanto riguarda la risoluzione 4K Ultra HD, il risultato migliore si può avere solo con uno schermo piuttosto grande, di certo superiore ai 40 pollici. In fascia di prezzo più alta si trovano anche Tv dallo schermo leggermente ricurvo e molto ampio: anche in questo caso, per godere dello spettacolo, occorre posizionare la televisione in maniera tale che si possa avere una visione frontale e a distanza.

Quando scegliere la Smart Tv

Le Smart Tv sono una sorta di ibrido tra computer e televisore, adatte anche a chi non è solito usare internet da pc. Si tratta di apparecchi in grado di svolgere la funzione di contenuti multimediali, che permettono di utilizzare parecchie applicazioni e di utilizzare gli strumenti web anche senza ricorrere ad un pc.