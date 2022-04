Roma, 5 apr — La saga della bestemmia pronunciata ai reality si arricchisce di un nuovo capitolo: ed ecco che per partire con sprint e non farsi mancare nulla Silvano Michetti dei Cugini di Campagna ha esordito all’Isola dei Famosi con un «bel» «Porcod..». Neanche il tempo di arrivare sulla spiaggia, dopo uno «sbarco» sull’isola avvenuto con qualche settimana di ritardo, che Michetti, accompagnato dal falsetto del compagno di band di Nick Luciani, si esibisce in una canzone a cappella dedicata a Ilary Blasi. Silvano, provato dal lancio in elicottero, non ce la fa con la voce. A quel punto il conduttore Alvin gli chiede come abbia fatto ad arrivare a riva, il musicista gli risponde «a nuoto».

Parte subito la bestemmia sull’Isola

«Eh, ma noi ti abbiamo visto col barchino!», ribatte Alvin, e a quel punto al cugino di campagna parte spontaneo, troppo spontaneo, il bestemmione: «Eh, porco D…». Nemmeno il tempo di asciugarsi i capelli, insomma, che Silvano si gioca la squalifica. Tutti fingono di non aver sentito in trasmissione, ma a casa, e soprattutto su Twitter, i telespettatori la bestemmia l’hanno sentita benissimo…

ma silvano ha tirato un bestemmione in diretta 👁👄👁#isola pic.twitter.com/p30hxbIDeM — 𝑏𝑎𝑟𝑏𝑖𝑒𝑡𝑟𝑖𝑠𝑑𝑖𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖✨ (@plowiue) April 4, 2022

Aldo Milesi