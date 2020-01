Milano, 17 gen – C’è sempre un posto da mamma Rai per Gad Lerner. Che ritorna in pompa magna su Rai3 con una striscia quotidiana di un’ora – tra le 20,30 e le 21,30 – per parlarci di partigiani. Ed è proprio questo il titolo della trasmissione: Partigiani. Gli abbonati Rai si mettano il cuore in pace: pagheranno il canone per consentire a Gad di rifilarci giornalmente un’ora di propaganda antifascista.

Ricordando il flop

Chissà se gli italiani si precipiteranno, a milioni, ad abbeverarsi alla fonte di sapere illuminato del giornalista apolide, oppure se Partigiani sarà un flop disastroso come il talk show dell’estate scorsa L’approdo, incentrato sull’odio verso la Lega e Salvini. La prima puntata totalizzò il 7,5% di share, pari a poco più di un milione di telespettatori. Il pubblico Rai non fu così clemente nelle puntate successive, quando si registrò una flessione verticale di audience e share, verso il centro della terra. Come scrive La Verità, è stato Stefano Coletta ad approvare e inserire Partigiani nel palinsesto di Rai Tre.

Lezioncine antifasciste

Ma di cosa parlerà la trasmissione? Il titolo esaurisce l’argomento. Avremo il grillo parlante Lerner in studio a raccontarci – monodirezionalmente e senza contraddittorio – storie e testimonianze della resistenza. Un’ora al giorno, sette ore alla settimana di lavaggio del cervello targato Anpi. Inoltre, pare che lo staff di Gad Lerner stia sviluppando da tempo un progetto in collaborazione con l’Anpi “per realizzare un primo archivio delle video-testimonianze dei partigiani viventi, che sono circa cinquemila”. Infatti, si legge, “il giornalista tempo fa aveva lanciato un appello funzionale alla raccolta di storie e testimonianze di quel periodo di guerra fratricida per restituire memoria ai veri personaggi simbolo”.

Cristina Gauri