Roma, 5 dic – Un gioco di parole, un doppio senso per titolare su un evento sportivo mette alla gogna il quotidiano Corriere dello Sport, accusato di razzismo. In prima pagina oggi infatti troviamo le foto dei calciatori Romelu Lukaku e Chris Smalling con il titolo “Black Friday” (venerdì nero). Il riferimento è alla sfida di serie A di domani tra Inter e Roma in cui si affronteranno i due ex compagni di squadra del Manchester United. Il titolo ovviamente fa riferimento al colore della pelle dei due giocatori e sottolinea l’importanza del match, giocando sul nome dell’iniziativa commerciale per gli acquisti a prezzi scontati, imperdibile per chi fa shopping. Tutto qua. E invece, apriti cielo. L’indignazione del popolo del web si è scatenata contro il giornale, tanto che i club di Lukaku e Smalling hanno pubblicato un tweet in cui prendono le distanze dal quotidiano sportivo e condannano ogni forma di razzismo e di discriminazione.

Lo sdegno degli antirazzisti

“Che Schifo! Tutto il resto del mondo si vergogna di voi”, “Imbarazzante, vergognatevi”, “Cancellate questa m…”. “, “La pubblicate anche? Siete senza limiti”, è lo sdegno che si propaga sulle rete, con tanto di accusa di razzismo, il tutto corredato da insulti irripetibili. A quanto pare sono stati i media britannici i primi a segnalare la prima pagina del Corriere dello Sport, tra cui tra cui il diffusissimo Daily Mail, il Guardian e la rete nazionale Bbc. Fa specie che proprio siti anglofoni si straccino le vesti per l’uso della parola “black”, quando da loro è consentita perché non considerata offensiva nell’appellare chi ha origini africane (mica è la “N word”). Evidentemente ormai il delirio antirazzista – il caso Balotelli insegna – si scatena oltre ogni limite.

Il direttore Zazzaroni: “Un titolo innocente trasformato in veleno”

“Un titolo innocente trasformato in veleno“. Così il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, risponde alle critiche. “L’elogio della differenza”, lo definisce Zazzaroni in un articolo postato sul sito del quotidiano. “Piattaforme digitali? Direi pattumiere. Truccate da rancori nobili. Sdegno a buon mercato. Un bel pensiero al giorno toglie il medico di torno. Eserciti di benpensanti di questi tempi affollano il web per tingersi di bianco le loro anime belle. Individuato il razzista di turno, vai, due colpi alla tastiera e via la macchia, ti senti un uomo migliore in un mondo migliore“, scrive Zazzaroni.

“Negare la differenza è l’inciampo del razzismo degli antirazzismi”

“Bianchi, neri, gialli. Negare la differenza è il tipico macroscopico inciampo del razzismo degli antirazzismi. La suburra mentale dei moralisti della domenica, quando anche giovedì è domenica. ‘Black Friday’, per chi vuole e può capirlo, era ed è solo l’elogio della differenza, l’orgoglio della differenza, la ricchezza magnifica della differenza. Se non lo capisci è perché non ce la fai o perché ci fai. Un titolo innocente, peraltro perfettamente argomentato da Roberto Perrone, viene trasformato in veleno da chi il veleno ce l’ha dentro”.

Ludovica Colli