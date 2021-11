Roma, 16 nov — Sul fatto che non sia esattamente l’emblema della femminilità, non ci piove, ma la Federcalcio giordana estremizza decisamente: Zohreh Koudaei, il portiere della nazionale di calcio femminile iraniana, non è una dolce donzella, ma un uomo. E in merito alla questione vuole andare fino in fondo.

“Il vostro portiere è un uomo”

Stando a quanto riporta La Gazzetta, la federazione calcistica di Amman ha infatti presentato una petizione formale in cui si richiede la verifica del genere del portiere iraniano. Ai giordani, in sunto non è andato giù che la nazionale abbia perso contro le rivali di Teheran. L’ex vicepresidente della Fifa, il principe Ali Bin Al Hussein di Giordania, ha reso pubblica la lettera di reclamo formale presentata in data 5 novembre dalla Jfa. Nella missiva si chiede alla Confederazione calcistica asiatica (Afc) di indagare sulla giocatrice in questione. «Considerando le prove presentate dalla Jfa e data l’importanza di questa competizione, chiediamo all’Afc di avviare un’indagine trasparente e chiara da parte di un gruppo di esperti medici indipendenti per indagare sull’idoneità del giocatore in questione», si legge nella lettera.

Chi è a calciatrice “indagata”