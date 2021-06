Roma, 11 giu – Gianni Rivera, ospite da Bruno Vespa, dice un perentorio “No grazie” al vaccino contro il Covid. E sebbene condivida i dubbi di molti italiani, Burioni in pratica gli dà del babbeo.

Gianni Rivera: “Vaccino? Non ci penso proprio”

Gianni Rivera, col suo secco “No” al vaccino, ha lasciato di stucco Bruno Vespa. Il conduttore di Porta a Porta ha chiesto al campione: “Ti sei vaccinato?”, alché lui ha replicato: “No, non ci penso proprio“. Quando Vespa ha chiesto il motivo di questa decisione, Rivera ha risposto serenamente: “Perché ho delle notizie negative, qualcosa già si sente. Qualcosa si sa o si viene a sapere. E alcuni virologi dicono proprio di evitare”. “Io – continua Rivera, incurante delle reazioni stupite attorno a lui – ho fatto il tampone stamattina ed è risultato negativo, io sono tranquillissimo”.

Burioni non perde mai l’occasione di tacere

Ovviamente, le parole di Rivera hanno immediatamente fatto il giro del web e come ogni fenomeno che può portare un minimo di popolarità, ci si è lanciato Roberto Burioni (uno che col Covid, per sua stessa ammissione, c’ha azzeccato poco e niente e che anche sui vaccini ha fatto diversi buchi nell’acqua): “Campioni nello sport, ma babbei nella vita”, ha scritto su Twitter. “Che amarezza, pensando a quanto gli sportivi potrebbero fare per il bene comune”, commenta ancora Burioni. Non gli vanno bene come influencer Fedez e la Ferragni? Non si parla abbastanza del vaccino a causa della fine della povera Camilla Canepa? No, per Burioni avere dei dubbi o esercitare un proprio legittimo diritto è da “babbei”. Ma meglio babbei che Burioni …

Ilaria Paoletti