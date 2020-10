Londra, 14 ott – Buone notizie per le transfemministe, un po’ meno per le sportive donne (intendiamo quelle vere). La Rugby Football Union britannica ha stabilito infatti che in futuro le donne transgender potranno giocare a rugby femminile a tutti i livelli non internazionali in Inghilterra per il prossimo futuro. Lo riporta il Guardian.

La posizione della Rfu è nettamente in contrasto con quella del World Rugby, che la scorsa settimana ha vietato alle donne trans di giocare a rugby femminile d’élite dopo che un importante studio scientifico della scienza più recente aveva concluso che il rischio di “lesioni significative” era “troppo grande”. Come se ci fosse stato bisogno di uno studio per giungere a tale conclusione… Tuttavia la Rfu è di altro avviso. “La RFU attualmente non prevede di adottare le linee guida transgender del World Rugby in quanto ritiene che siano necessarie ulteriori prove scientifiche oltre a una considerazione dettagliata di misure meno restrittive in relazione all’idoneità dei giocatori transgender”, ha aggiunto. Le donne trans potranno continuare a giocare a rugby nei club femminili in Inghilterra a condizione che la loro concentrazione di testosterone nel siero sia inferiore a 5 nmol / L per almeno 12 mesi.

La scorsa settimana World Rugby è diventato il primo ente sportivo internazionale a bandire le donne trans dal calcio femminile al termine di una ricerca durata otto mesi, arrivando alla conclusione che non è possibile bilanciare l’inclusione con la sicurezza e l’equità “alla luce della crescente evidenza che la soppressione del testosterone richiesta dalle precedenti normative transgender non ha avuto un impatto significativo sulla massa muscolare, forza o potenza“. Vale a dire, potete anche avere poco testosterone nel sangue, ma la massa muscolare rimane quella di un uomo. World Rugby ha stabilito che i maschi biologici, la cui pubertà e sviluppo sono influenzati da androgeni e testosterone, sono “più forti dal 25% al ​​50%, sono il 30% più potenti, il 40% più pesanti e circa il 15% più veloci delle femmine biologiche. Questa combinazione di massa, forza, potenza e velocità significa che in un contesto fisico diretto, le donne cis sono a rischio significativo di lesioni”.

La decisione della RFU è stata accolta con enorme disappunto dal gruppo per i diritti delle donne Fair Play for Women. “Tutti sanno che in uno sport duro come il rugby è pericoloso per i maschi giocare contro le femmine”, ha dichiarato la rappresentante Nicola Williams. “E se non è sicuro, non può nemmeno essere giusto. La scienza è chiara. Essere biologicamente maschi darà agli atleti transgender un vantaggio per tutta la vita che semplicemente non può essere annullato da un periodo di soppressione del testosterone”.

Cristina Gauri