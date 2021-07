Tokyo, 31 lug – Può un preservativo farti vincere una medaglia alle Olimpiadi? A quanto pare si. Jessica Fox lo può testimoniare.

Olimpiadi, medaglia col preservativo

L’atleta austaliana, infatti, ha vinto una medaglia alle Olimpiadi grazie ad una riparazione di fortuna della sua canoa: per sistemare il suo kayak ha usato l’ultima delle cose che pensereste di usare per ripararlo … un preservativo. Il video della riparazione avventurosa di Jessica Fox ha fatto il giro del mondo e, come anche un po’ scontato, è diventato virale.

Jessica Fox, due medaglie a Tokyo

Jessica Fox, che ha vinto due medaglie ai Giochi di Tokyo, è stata costretta a riparare il suo kayak poco prima di una delle gare utilizzando un preservativo: lo staff australiano ha usato questo trucchetto, come mostrato dalla stessa Fox in un video su Tik Tok per “incerottare” la canoa. Prima ha piazzato una fibra di carbonio su una delle due punte della canoa, poi ha utilizzato un preservativo per rendere tutto a prova di acqua. Il condom è uno di quelli messi a disposizione dall’organizzazione olimpica agli atleti per una campagna di sensibilizzazione contro l’Aids. La Fox si è portata a casa il bronzo. MacGyver può accompagnare solo …

Ilaria Paoletti