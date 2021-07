Tokyo, 25 lug – Olimpiadi, l‘Italbasket di Meo Sacchetti rimonta la Germania e vince 92-82 nell’ultimo quarto da 24-10. L’Italia cestista tornerà in campo mercoledì contro l’Australia alle 10.20 del mattino. Nello scherma, invece, Samele ci porta la prima medaglia d’argento.

Olimpiadi, la vittoria dell’Italbasket

Finalmente dopo 17 anni di attesa gli azzurri del basket si ripresentano alle Olimpiadi con una vittoria. “Soffrono” per tre quarti contro la Germania ma poi nell’ultimo quarto vincono per 24-10, chiudendo alla fine con un +10 . L’Italia tornerà in campo mercoledì 28 alle 10.20 italiane contro l’Australia e successivamente il 31 luglio alle 6.40 contro la Nigeria. Le parole del Ct Meo Sacchetti: “È stata una partita un po’ strana, ma alla fine la conclusione è che questa squadra ha un carattere importante. Potremo anche perdere delle partite ma ce le giocheremo sempre fino alla fine”.

Samele argento nello scherma

Nello scherma, invece, Luigi Samele incassa per noi la prima medaglia “argentata” delle Olimpiadi di Tokyo. Nella finale della sciabola maschile Samele è stato sconfitto 15-7 da l’ungherese Aron Szilagyi, già campione olimpico a Londra 2012 e a Rio 2016. Per Samele è la seconda medaglia olimpica dopo il bronzo a squadre di Londra 2012. “Il secondo posto è meglio di terzo, peccato perché sono ancora arrabbiato. Deve ancora passarmi l’incazzatura per la sconfitta ma se mi avessero detto ieri che avrei vinto la medaglia d’argento avrei firmato. Ma sono felice, anche se non riesco ancora a realizzare. Mi faccio un bellissimo regalo di compleanno” dichiara lo schermidore foggiano ad Ansa. “Mi prendo una piccola pausa domani mi godo il compleanno mezza giornata e poi va subito preparata una gara a squadre a cui teniamo e crediamo tutti. I miei compagni sono pronti e forti, vogliamo farci valere”, dice ancora Samele.

Ilaria Paoletti