Classifica finale di Serie A 2023 – 2024 secondo le quote e migliori calciatori della stagione

I bookmakers hanno già stilato la classifica secondo le quote Serie A e la zona Champions a fine campionato dovrebbe presentarsi così: Inter al primo posto, favorita per la vittoria dello Scudetto, Napoli al secondo posto, Juventus terza e Milan quarto.



Dietro ci sono diverse squadre che potrebbero rompere le uova nel paniere alle big, in primis l’Atalanta, seguita da Roma e Lazio, ma anche la Fiorentina sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per agguantare la zona europea. Ecco la classifica finale di Serie A secondo le quote, i migliori marcatori del campionato e le sorprese.



Testa a testa fra Inter e Napoli per la vittoria dello Scudetto



Non è una sorpresa se il Napoli campione in carica e l’Inter vice campione d’Europa sono le favorite alla vittoria dello Scudetto, non solo a livello statistico come messo in evidenza dai bookmakers che quotano la vittoria dei Nerazzurri a 2.87 e il bis dei Partenopei a 4.2, ma anche perché i calciatori presenti in rosa sono i più forti del torneo.



Lautaro Martinez e Osimhen si candidano per la vittoria della classifica marcatori, le altre pedine importanti sono Calhanoglu, Barella, Dimarco e Arnautovic per il Biscione, mentre il Napoli può contare su Di Lorenzo, Zielinski, Elmas, Kvaratskhelia e Simeone.



Juventus e Milan tra zona Champions e primo posto



Il palinsesto delle quote calcio sulle squadre favorite di Serie A e sui migliori marcatori del campionato presenta la Juve come probabile vincitrice della competizione, quotata a 4.33.



I Bianconeri non parteciperanno a nessuna coppa europea e l’obiettivo Scudetto è stato già fissato dalla società. Vlahovic e Chiesa si presentano come due degli attaccanti più forti della categoria, il ritorno di Pogba potrebbe davvero spezzare il campionato.



La quota dei Diavoli vincenti Serie A è 6, ma i Rossoneri si candidano seriamente al titolo, soprattutto alla luce di due acquisti di qualità, Pulisic e Reijnders che vanno a completare il reparto offensivo con i già collaudati Leao e Giroud, pronti a stupire anche quest’anno.



La Roma parte da underdog



Il reparto offensivo Belotti – Dybala che rievoca la coppia stellare del Palermo 2013 – 2014 vincitore del campionato di Serie B, rappresenta più di una seria ipoteca in campionato per i Giallorossi.



Tra Serie A ed Europa League, l’obiettivo del Grande Mou è uno solo: non concludere la stagione con “zero tituli”. Nonostante la falsa partenza nella prima giornata, la vittoria del campionato della Lupa è quotata a 17.



Atalanta, Lazio e Monza: le probabili sorprese di questa stagione



La Dea si piazza a quota 15 come quinta favorita alla vittoria Scudetto, il tridente Lookman, Zapata, Pasalic, con le riserve pronte a subentrare a gara in corso, dovrebbe garantire il solito carico di gol a cui i Nerazzurri di Gasperini ci hanno abituato, mentre una Lazio in crisi scivola dopo la brutta sconfitta della prima giornata. Per Sarri è tutto nelle mani di Immobile e Zaccagni.



Il Monza potrebbe continuare a essere la sorpresa anche in questa stagione, certo non è una squadra in grado di competere per le prime 6 posizioni, ma con il giusto sprint potrebbe agguantare la settima posizione, che rappresenterebbe sia un risultato storico per il club, sia la qualificazione alla Conference League.