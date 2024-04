Case green, sì definitivo alla direttiva Ue: l’insostenibile “sostenibilità”

Roma, 12 apr – Dopo il via libera del Parlamento europeo di Strasburgo è arrivata la conferma definitiva da parte dei ministri dell’Economia e delle Finanze di tutti gli Stati Ue, confermando così le nuove norme sulle cosiddette “case green” per raggiungere il fantomatico obbiettivo emissioni zero del pacchetto immobiliare europeo entro il 2050. L’intesa non ha trovato la piena approvazione del Consiglio Ue Ecofin, con Italia e Ungheria che hanno votato contro questa direttiva mentre Repubblica Ceca, Croazia, Polonia, Slovacchia e Svezia hanno deciso di astenersi. Nonostante ciò, l’ennesima mazzata contro i cittadini europei è ben servita.

Via libero dei ministri alla direttiva case green

Come già evidenziato in precedenza, la nuova direttiva prevede case nuove a emissioni zero e per tutte le altre requisiti più stringenti di efficienza. Nonostante i vincoli imposti da Bruxelles siano più flessibili rispetto quelli del testo approvato lo scorso 12 marzo dall’Eurocamera, gli edifici nuovi dovranno essere a emissioni zero a partire dal 2030 mentre per quelli di proprietà pubblica la scadenza è invece fissata al 2028. Almeno il 16% degli edifici pubblici con le peggiori prestazioni andrà ristrutturato entro il 2030 e il 26% entro il 2033. Per le case si applicherà un obiettivo di riduzione del consumo energetico del 16% dal 2030 e del 20-22% entro il 2035. L’obbligo di installare i pannelli solari riguarderà i nuovi edifici pubblici e sarà progressivo, dal 2026 al 2030.

L’insostenibile “sostenibilità”

Tutte queste misure per raggiungere, come già detto, un parco immobiliare ad emissioni zero. Questa direttiva è un vero e proprio attacco economico e sociale alle famiglie italiane ed europee, il solito fanatismo green che imperversa anche nelle alte istituzioni Ue non otterrà altro che aumento dei costi e condizioni di difficoltà per milioni di persone.

Andrea Grieco