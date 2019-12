La pubblicità, si sa, è l’anima del commercio. Tutti i giorni ed in tutte le occasioni veniamo letteralmente bersagliati con slogan, frasi ad effetto, immagini trasmesse dalla tv, visibili sui mezzi di informazione, sugli attuali social ed anche tutti in giorni camminando per le strade. Ad ogni angolo possiamo ritrovarci di fronte a manifesti, led luminosi, forme e parole che rapiscono la nostra attenzione e ci invitano all’acquisto di quel determinato prodotto. Insomma, risulta davvero difficile sottrarsi a questo tipo di attività. Le forme sono varie e forse non tutti pensano ad altri modi, forse meno canonici, con cui è possibile fare una grossa pubblicità magari alla propria attività. Ma questi prodotti si possono anche regalare, utili sia come utilizzo sia nei diversi periodi dell’anno. Come? Vediamo…

Fai indossare le felpe con la firma più prestigiosa, la tua

Sta per cominciare il periodo più freddo dell’anno e corriamo all’acquisto di tutto il materiale di abbigliamento per affrontare questo momento che verrà nel miglior modo possibile. Ebbene, avete mai pensato che questo materiale può risultare decisivo per la vostra attività e per la pubblicità che ne consegue? Eh sì, avete la grande occasione di ‘indossare la vostra pubblicità’. Le felpe personalizzate rappresentano infatti una nuova modalità che in tante parti ormai sta prendendo piede proprio per l’immediatezza del messaggio pubblicitario lanciato. L’inverno attira attraverso l’abbigliamento tipico tanti clienti verso diverse attività. Non ce ne vogliano gli amanti del caldo ma in inverno utilizziamo le felpe in modo utile: oltre a ripararci dalle basse temperature, a mostrare nuovo modelli e grandi firme, esse si trasformano in un potentissimo e velocissimo mezzo pubblicitario. Ovviamente sono diversi i colori e i modelli, tutti bellissimi, tutti pronti ad ospitare il logo perfetto della tua azienda.

USB, imprimere il nome della propria azienda sull’immagazzinamento dati

Un’altra idea davvero sfiziosa e utile allo stesso tempo risulta essere quella di imprimere il proprio logo aziendale o privato sulle chiavette USB. Chi di noi non ne possiede almeno una? Foto, video ed anche dati internet che tutti i giorni muoviamo, salviamo ed inoltriamo con una facilità impressionante. I modelli anche in questo caso sono diversi, belli e naturalmente molto utili specialmente per dare visibilità alla tua impresa. Molti sono gli eventi, le manifestazioni o gli appuntamenti in cui poter consegnare alle persone interessate questo tipo di materiale. La capacità di queste chiavette USB personalizzate può essere di diverse grandezze di immagazzinamento:1, 2, 4, 8, 16 e 32 gb che possono riguardare chiavette con tessere piatte, portachiavi lanterna USB, penne con puntatore ed altri articoli simili, cambia la forma non cambia di certo la sostanza fatta di qualità e di praticità, durezza e resistenza. Si avvicina il periodo di Natale, quale migliore occasione per presentare la propria attività alle diverse persone donando questo tipo di materiale? La tecnologia avanza ma le suddette memorie USB continuano ad essere vendute ed utilizzate, segno che i milioni di clienti che ogni giorno le usano ne riconoscono gli effetti comodi e positivi. Allora non perdere tempo, acquista le chiavette USB ed imprimi sopra il logo della tua attività per continuare ad essere competitivi sul mercato e farsi conoscere.