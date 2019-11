Roma, 7 nov – Nei giorni in cui tengono banco il “caso Balotelli” e la commissione Segre, non poteva non dire la sua Oliviero Toscani. Il fotografo simbolo del radicalchicchismo italico è intervenuto per stigmatizzare l’inaccettabile deriva razzista verso la quale stiamo sprofondando. E lo ha ha fatto con i consueti toni coloriti: “Abbiamo la dipendenza all’ignoranza, ormai tutto è permesso”, ha detto Toscani ai microfoni del “Morning Show” di Radio Cafè. “Eravamo un Paese che aveva un dignità e non capiamo più quali sono le priorità. Ormai la volgarità è galoppante. Siamo un Paese di tatuati con gli anelli al naso, basta guardarsi intorno. Il vostro amico Salvini è l’esempio più patetico di questa volgarità”.





Il Salvini disumano

Forse qualcuno dovrebbe far notare a Toscani che i “tatuati con gli anelli al naso” non sempre votano Salvini, anzi. Ad ogni modo il fotografo ha una sua visione molto particolare dell’elettorato della Lega: “Salvini è stato eletto dalla maggioranza dei coglioni“, ha aggiunto rispondendo in merito al caso Balotelli, “di gente che non ha più una sensibilità umana. Il suo rappresentante si esprime in un modo disumano. L’Italia si è volgarizzata, ma questa gente qui cosa vuole, i campi di concentramento?”.

“Fascisti di merda”

Lo storico fotografo delle campagne Benetton si inalbera ancora di più quando si affronta l’argomento della commissione Segre contro il razzismo, l’antisemitismo e l’odio in generale. Per Toscani ovviamente l’astensione del centrodestra è una “vergogna”. “Non hanno votato la Commissione Segre perché hanno paura di perdere il consenso dei loro elettori, è incredibile, è una vergogna! In Italia c’è tanta gente in gamba, c’è tanta gente che capisce ma purtroppo questi fascisti di merda qui si sentono troppo! L’ignoranza è la peggiore delle dipendenze italiane in questo momento”.

Davide Di Stefano