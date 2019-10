Milano, 25 ott – Vittorio Feltri si pronuncia sui limiti all’uso dei contanti che l’esecutivo giallofucsia vorrebbe imporre al popolo italiano. E il direttore di Libero, come sempre – e come sempre apprezziamo – nel suo editoriale di oggi non le manda a dire, definendo tali limitazioni “la certificazione ufficiale dell’idiozia atomica del ceto politico che abbiamo eletto”. Lo Stato, spiega Feltri, “pretende che i soldi depositati nell’istituto di credito non siano completamente a disposizione del titolare. Ne puoi prelevare un po’, tremila euro al mese quest’anno, il prossimo solo duemila e infine mille. Ciò secondo le nuove norme studiate dall’esecutivo più imbecille che ci siamo dati. Esse come si giustificano?”. Conte è fermamente convinto del fatto che “vietando il traffico dei liquidi si riduca l’evasione. Gli si chiede: ma se il mio valsente ha già subìto una decurtazione tributaria al momento in cui l’ho ricevuto, come ca*** faccio a fregare il fisco dato che l’erario ha già fregato me?”





Per il direttore di Libero lo Stato è libero di curiosare nei nostri risparmi “andandoli a spulciare in banca, e se vi trova introiti non denunciati agisca in base alla legge, ma non venga a rompere i cogli*** a me e a milioni di persone oneste che denunciano perfino gli spiccioli”. E rivendica il suo diritto di fare quello che vuole con i soldi che guadagna: “Io pretendo di spendere i miei quattrini come e nella quantità che mi garba. E qualora sborsi mille euro per andare a letto con una escort sono affari miei e non dei gay che ci amministrano. Sarebbe assurdo che in un Paese che va a putt*** non fosse lecito per un cittadino pagare di sfroso una migno***”. Più chiaro di così…

Cristina Gauri