Roma, 6 apr – La crisi da lockdown non colpisce solo Alitalia, ma ha causato feriti (e in qualche caso morti) ovunque nel mondo. Costringendo gli Stati ad intervenire, anche pesantemente, per tenere in piedi i bilanci delle compagnie aeree. Lufthansa, ad esempio, ha ricevuto ben 9 miliardi. Di più ha fatto il gruppo Air France – Klm, con oltre 10 stanziati l’anno scorso. Altri se ne aggiungeranno a breve: lo ha annunciato il ministro dell’Economia transalpino Bruno Le Maire, spiegando di aver raggiunto un “accordo di principio” con la Commissione Ue su un’altra erogazione di aiuti pubblici in sostegno del vettore.

Per la Commissione Ue Alitalia deve chiudere?

Parliamo di quella stessa Commissione che, quando si tratta di affrontare la questione Alitalia, non sembra proprio volerne sapere. I fatti sono noti: stando alla commissaria alla concorrenza, Margrethe Vestager (la stessa protagonista della spremuta di sangue a danno dei risparmiatori italiani), se il governo intende salvare la nostra compagnia di bandiera deve rispettare una serie di stringenti condizioni. A partire dalla cessione di alcuni redditizi slot (i diritti di decollo e atterraggio) su Linate, passando per una cura dimagrante alla flotta per arrivare, infine, all’impossibilità di utilizzare il marchio. Più che condizioni, un capestro. Destinato a minare sin dall’inizio qualsiasi piano di rilancio: la mini-compagnia che dovrebbe nascere sarà ben lontana dalla massa critica necessaria per poter correre sulle proprie gambe.

Vero che Alitalia, prima della pandemia, nuotava in acque tutto tranne che felici. Non era, in estrema sintesi, una realtà profittevole. Allo stesso tempo, però, approcciarsi al tema avendo come unico faro quello della tutela della concorrenza porta decisamente fuori strada. Si pensi al fatto che non si è mai registrato alcun particolare attivismo da parte della Commissione per quanto riguarda i sussidi pubblici (mascherati da fumosi accordi di “co-marketing”) che gli scali – controllati principalmente da enti locali – erogano generosamente alle compagnie low cost per contendersi i voli. Mica una paghetta: le stime più conservative parlano di circa 400 milioni di euro. Ogni anno.

Un favore a Lufthansa ed Air France

Lo strabismo di Bruxelles, insomma, è noto. E trova ulteriore conferma nel differente trattamento riservato rispetto alla citata Air France. Tanto più che le cifre in ballo sono sensibilmente diverse: per quanto riguarda Alitalia si parla di 3 miliardi di euro, un terzo di quanto stanziato altrove. Dove, peraltro, le condizioni poste sono state molto più blande.

L’impressione, insomma, è che la Commissione stia cucendo addosso ad Alitalia un vestito (di ferro) su misura. Il cui obiettivo è quello di toglierla di mezzo una volta per tutte. Per la gioia delle concorrenti pronte a riempire il vuoto che si creerebbe. Non solo le low cost, ma anche proprio quelle Air France – Klm e Lufthansa che rappresentano incidentalmente la longa manus nel settore del trasporto aero dell’asse franco-tedesco (con una spruzzata di Olanda).

Filippo Burla