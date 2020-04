Roma, 10 apr – Il commento più ficcante ci viene consegnato dall’anonimo utente Tidus of Zanarkand, che in risposta ad un tweet della corrispondente da Bruxelles per il Financial Times, Mehreen Khan, l’ha buttata sul calcistico: Olanda batte Italia 3 a 0. Rete del premier Mark Rutte che spazza via dal campo sin da subito qualsiasi velleità di solidarietà europea, radoppia il ministro delle Finanze Wopke Hoekstra negando la gioia degli eurobond, chiude i giochi un autogol di Roberto Gualtieri che stende ogni ipotesi di recupero in extremis per eliminare il Mes dal tavolo.

“Il Mes è uno strumento sicuramente inadeguato. Gli eurobond invece sono la soluzione, una risposta seria, una risposta efficace, adeguata all’emergenza che stiamo vivendo”. Parole di Giuseppe Conte, pronunciate non più tardi dello scorso 6 aprile, con le quali il presidente del Consiglio escludeva categoricamente la possibilità che l’Eurogruppo potesse dire di sì all’attivazione del Meccanismo, mentre la mutualizzazione del debito – che per tutta una serie di motivi resta comunque un’idea comunque non necessariamente desiderabile – era a suo giudizio l’unica strada realmente percorribile. C’era da credergli, dato che il consesso che riunisce i ministri delle Finanze dell’eurozona delibera all’unanimità e quindi qualsiasi opposizione risultata di blocco. Com’è andata? Esattamente al contrario: gli eurobond non ci sono, il Mes sì.

Non esiste un Mes “leggero”

Un Mes in versione leggera, si dirà, senza l’imposizione di particolari condizioni. Vero solo a metà. La bozza di accordo – che dovrà ora essere sottoposta al consiglio Ue, dal quale salvo colpi di scena uscirà pressoché immutata – è abbastanza chiara in merito: al punto 16 si prevede che le linee di credito del Meccanismo, attivabili nel giro di due settimane, potranno arrivare al 2% del Pil di ciascun Stato membro, da destinare esclusivamente al finanziamento delle spese sanitarie legate all’epidemia di coronavirus. Chi decide quali sono? Non certo il governo, dato che i termini del prestito dovranno essere concordati con il direttivo del Mes stesso.

I problemi nascono subito dopo. L’assenza di condizionalità vale infatti solo fino al termine dell’emergenza: “Successivamente – si legge – gli Stati membri dell’area euro si impegneranno a rinforzare i fondamentali economici e finanziari, in coerenza con il coordinamento economico e fiscale Ue e nell’ambito del quadro di monitoraggio, ivi inclusa ogni forma di flessibilità concessa dalle istituzioni”. Tradotto: finito il periodo critico, per chi avrà attinto ai fondi del Mes e non avrà restituito anche solo parte di quanto ricevuto, le condizionalità ritorneranno. E potranno essere aggiunte, integrate, modificate in qualsiasi momento anche senza l’approvazione del debitore. E’ messo nero su bianco dall’articolo 7 del regolamento 472/2013, il quale prevede la possibilità di modificare in itinere i paletti del memorandum siglato.

Il Mes può essere imposto?

L’unica via d’uscita da questo girone infermale, la cui sola menzione all’interno delle conclusioni dell’Eurogruppo è già di per sé un grimaldello, esiste. E’ quella di non ricorrere al Mes, ipotesi che già monta all’interno della maggioranza: ne è convinto il capo politico M5S – da sempre, almeno sulla carta, contrario ad adire al Meccanismo – Vito Crimi, che lo definisce “molto pericoloso” e assicura che non verrà mai attivato.

Funziona davvero così? Solo in teoria, perché il diavolo si annida nei dettagli. Il Mes è stato infatti pensato per nazioni con difficoltà di accesso ai mercati. Una condizione in cui, attualmente, l’Italia non si trova: alle ultime aste la domanda di Bot e Btp è stata sempre sensibilmente superiore all’offerta. Farcela precipitare, tuttavia, è un attimo. Basta ad esempio una frase sibillina di Christine Lagarde, oppure che la Bce esegua strani movimenti nei suoi programmi di alleggerimento quantitativo. E’ già successo nelle more della gestazione dell’esecutivo gialloverde, quando l’Eurotower “curiosamente” ridusse gli acquisti dei buoni del tesoro italiani, facendo schizzare lo spread. Se consideriamo che il prossimo 5 maggio la Corte costituzionale tedesca si esprimerà in merito alla legittimità del Quantative easing, sul quale una pronuncia contraria significherebbe dover se non annullare quantomeno fortemente ricalibrare lo strumento, con importanti limitazioni specialmente per quanto riguarda i nostri titoli di Stato, in tal caso il ricorso al Mes non sarebbe più un’opzione, ma un obbligo implicito. Il motivo è presto detto: far ricorso alle sue linee significa attivare il programma Omt (mai messo in campo sino ad ora) della Bce stessa, il quale prevede acquisti pressoché senza limiti al fine di sterilizzare le tensioni sui mercati. In cambio dobbiamo solo accettare l’arrivo della Troika.

