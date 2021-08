Roma, 15 ago – Frenare la curva dei contagi o rallentare l’inflazione? La domanda non è peregrina, piuttosto una provocazione. Fino ad un certo punto. Perchè se la prima è il nuovo mantra, la seconda rappresenta il paradigma sul quale l’eurozona – imbeccata dall’atavico terrore “weimariano” della Germania – si fonda. Tanto più ora, con l’ondata non di nuovi contagi bensì, per l’appunto, di aumento dei prezzi che rappresenta l’onda lunga del lockdown. Il quale sfoga così le strozzature dal lato dell’offerta di fronte ad una domanda tornata ad aumentare. E così, guardandola sotto questo punto di vista, l’equazione green pass = austerità non sembra più così campata per aria.

Iniziamo dai dati. Gli ultimi disponibili ci parlano di un’inflazione che in Italia ha fatto segnare (luglio su giugno) un +1,9%. Numeri leggermente più alti per l’eurozona (+2,2%) e decisamente elevati per la Germania (+3,8%, valore più alto dal lontano 1993). Ecco dunque servita la nuova emergenza, questa volta non sanitaria ma economica.

Una nuova ondata di austerità mascherata da green pass

Come affrontarla? La ricetta è sempre la stessa: raffreddare la domanda, ovviamente. Pratica alla quale siamo adusi da tempo, per quanto ci riguarda almeno dal 2011. All’epoca il problema non era l’aumento dei prezzi ma lo squilibrio della bilancia commerciale: Monti conseguì il risultato con un giro di vite sui redditi degli italiani, costretti in quanto impoveriti ad importare meno. Tutto il contrario della retorica sul “salvataggio dei conti pubblici”, che infatti peggiorarono sensibilmente. Adesso il discorso è identico. E però la cura non si può replicare allo stesso modo.

Ecco allora la nuova trovata. Sfruttando le ondate del virus, imporre restrizioni più o meno forti. Dal lockdown generale alle regioni a semaforo, arrivando adesso al lasciapassare. Servirà? Ci permettiamo di avanzare dubbi sul contrasto alla pandemia. Prendiamo ad esempio le zone colorate: è stato dimostrato che non esiste alcun nesso tra misure più stringenti e andamento dei contagi. Intanto però le palestre chiudono, i ristoranti sono costretti al solo asporto, molti esercizi ridotti al minimo indispensabile. Idem per quanto riguarda la certificazione verde, dal momento che ancora non è chiaro se i vaccinati possono o meno contagiare.

“Se non serve, serve a qualcos’altro“. Nel caso di specie, come abbiamo detto, a tenere sotto ghiaccio l’economia. Forzando anche la mano alla Bce, costretta obtorto collo a fare il mestiere di banca centrale (monetizzando il debito) che le sarebbe precluso dai trattati. Un controsenso? Perché, mascherare l’austerità con il green pass cos’è?

