Roma, 29 dic – L’inchiesta sul fallimento di Alitalia sta per giungere ad un punto di svolta. Fra pochi giorni, infatti, sarà possibile leggere gli avvisi di conclusione delle indagini che la Guardia di Finanza recapiterà ai diversi indagati. Fra i tanti capi di imputazione, raccolti in quasi due anni di investigazioni, il più grave è senza dubbio quello dì bancarotta fraudolenta.

Proprio del suddetto reato sono accusati i tre manager che hanno tenuto in mano le redini dell’azienda dal primo gennaio 2015 al 2 maggio 2017, pochi giorni prima di quell’11 maggio 2017: data resa tristemente nota dalla dichiarazione di insolvenza di Alitalia. Silvano Cassano, Luca Cordero di Montezemolo e Mark Ball Cramer, secondo il procuratore Andrea Vardaro e i pm Allegra Migliorini e Mirko Piloni, della procura di Civitavecchia, e Gustavo De Marinis, della procura di Roma, sono i tre personaggi che hanno spinto la compagnia aerea verso un inesorabile baratro.

I “buchi” della gestione privata

Tutto cominciò con la gestione araba di Alitalia, quella che faceva capo ad Etihad che, nel 2015, entrò nel capitale sociale con il 49% lasciando la maggioranza alla Cai-Midco. Della holding finanziaria facevano parte istituti di credito come UniCredit, Monte dei Paschi di Siena, Intesa San Paolo e altri colossi del mondo dell’imprenditoria come Atlantia della famiglia Benetton.

Sotto la lente di ingrandimento delle procure è finita anche la gestione commissariale a cui presero parte due commissari, nominati da Carlo Calenda, i quali erano stati coinvolti anche nella amministrazione ordinaria della compagnia di bandiera. Ai tempi del commissariamento, per l’appunto, le poltrone del consiglio di amministrazione erano occupate, oltre che da Montezemolo, anche da tre manager di Etihad (l’ad Ball Cramer, appunto, il vicepresidente James Hogan e James Righetti) e da Giovanni Bisignani, Federico Ghizzoni, Gaetano Micciché e Luigi Gubitosi. Le scelte poco oculate e molto dispendiose, condite da fumose manovre di gestione, a cui si somma il sospetto di falsi contabili, hanno comportato un accumulo di quasi 900 milioni di euro di debiti per Alitalia. Al 28 febbraio 2017 il patrimonio netto, negativo, della compagnia era stimato a 111 milioni di euro.

I conti salati scaricati su Alitalia

Proprio durante la fase di forte perdita dell’azienda, non sono mancate spese culinarie

decisamente molto scellerate. Prova ne sono le fatture, agli atti del procedimento, emesse da Relais le Jardin, rinomata ditta romana di catering, le quali offrono esattamente idea di cosa voglia dire bruciare denaro. Per una pausa caffè del Consiglio di amministrazione (16-17 maggio 2016) e un pranzo leggero – dal conto pesante – Alitalia pagò 1.537 euro. Per un caffè di benvenuto, in un importante studio legale di Roma, furono pagati 1900 euro. Per un pranzo abituale, la media di euro spesi era di circa 1500 al giorno. La pausa caffè più economica veniva non meno di 900 euro. Spiccioli in confronto ai 72mila euro, spesi dalla società, per il mega evento del 18 maggio 2016 presso l’Auditorium Parco della Musica a Roma. Solo per il cocktail pomeridiano furono necessari 25 mila euro, ai quali vanno sommati altrettanti per allestimenti e servizi vari e 3.800 euro per i “67 metri di barriera verde”. Sempre lo stesso giorno vennero sborsati 27mila euro per un banchetto presso lo Spazio Nazionale eventi. La vulgata vuole che per mangiare bene sia giusto non badare a spese, peccato che il risultato sia stata una grande abbuffata che ha contribuito a mandare a fondo Alitalia.

Alessandro Boccia