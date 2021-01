Roma, 30 gen – Chi comanda in Stellantis? Tutti sullo stesso piano, secondo chi continua a (s)parlarne come di una “fusione paritaria”. Peccato che non lo sia. Non da oggi, ma da oltre un anno. Almeno da quando era chiaro che il consiglio di amministrazione della realtà nata dal matrimonio tra la (fu) Fiat e Peugeot sarebbe stato in maggioranza in mano ai transalpini. I rapporti di forza sono poi stati messi nero su bianco nel prospetto di quotazione: è Psa a comprare, Fca soccombe.

Così la Francia può diventare (anche) prima azionista di Stellantis

A pochi giorni dalla nascita ufficiale di Stellantis, quella che era una situazione “di fatto” rischia di tradursi anche in una situazione di diritto. Facendo cadere anche l’ultimo baluardo, quello per cui il gruppo Exor sarebbe stato comunque (con il 14,4%) il primo azionista della nuova realtà.

Magra consolazione. Ora neanche più quella, perché nel giro di poco più di una settimana sarebbero già stati scavalcati. O possono esserlo a breve. Rispetto alle cifre circolate inizialmente, infatti, lo Stato francese (già presente in Psa) non avrebbe il 6,2 bensì il 6,5% di Stellantis. Questo “grazie” allo spostamento di uno 0,3% di azioni precedentemente in mano a controllate di BpiFrance, il braccio armato della Caisse des dépôts et consignations, la Cdp in salsa gallica. Non un incremento della partecipazione, insomma, che sarebbe vietato (per sette anni) dagli accordi pre-fusione. La famiglia Peugeot conserva, da parte sua, il 7,2% del capitale. Con la possibilità, però, di acquistare un ulteriore 1,3%, vuoi dal gruppo cinese Dongfeng vuoi rastrellando il mercato.

Se la matematica non è un’opinione, sommando il 6,5% del governo di Parigi e il (potenziale) 8,5% di Peugeot, il totale fa 15%. Poco superiore – ma comunque al di sopra – della quota di spettanza Exor. Se l’obiettivo degli Agnelli era quello di smobilitare la loro presenza nel settore dell’auto, ci stanno riuscendo benissimo.

Filippo Burla