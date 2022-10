Parigi, 19 ott — Dhabia B., l’immigrata di origine algerina che ha confessato lo stupro, la tortura e infine l’omicidio della dodicenne parigina Lola Daviet, non avrebbe dovuto trovarsi in Francia. Secondo quanto riportato da Europe1 la 24enne si trovava in una situazione di irregolarità sul territorio francese, essendo destinataria di un provvedimento d’espulsione scaduto il 21 settembre. È stata incriminata per omicidio, stupro, atti di tortura e barbarie per avere rapito, costretto ad atti sessuali, ucciso per soffocamento e fatto scempio del cadavere della piccola Lola nella giornata di venerdì scorso, presumibilmente per vendicarsi di un litigio avuto con la madre della vittima. Si trova attualmente in carcere.

La donna che ha confessato l’omicidio di Lola era stata espulsa