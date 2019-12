Il Forex (ossia il mercato delle valute) è un mercato in continua crescita, grazie alla sempre maggiore attenzione degli investitori. Mentre in passato era appannaggio solo dei grandi gruppi di investimento e delle banche centrali oggi, mediante le giuste strategie, una formazione corretta ed un broker qualificato con cui operare, anche i piccoli trader indipendenti possono operare sul mercato delle valute.

Ma quali sono i punti di forza? Per prima cosa va detto che il forex è un mercato contraddistinto da una forte liquidità giornaliera ed un alto volume di scambi, rendendolo appetibili soprattutto per investitori che puntano a posizioni di breve periodo.

Come si può approfittare delle opportunità di guadagno offerte da un mercato decentralizzato e frenetico come questo?

Per prima cosa bisogna scegliere una piattaforma con cui operare scegliendo tra quelli che sono i migliori broker forex regolamentati dagli organi di vigilanza europea!

Coppia Eur/USD: cosa aspettarsi

Operare sul mercato Forex significa, semplicemente, vendere o acquistare determinate coppie di valute. Si tratta di asset il cui valore cambia continuamente; peculiarità interessante se si vogliono trarre benefici dalle repentine oscillazioni di mercato.

Il Forex non ha una vera e propria sede, ma collega investitori da tutto il mondo che scelgono di puntare sulle coppie di valute più promettenti. Si consiglia, prima di cimentarsi in investimenti simili, di studiare fattori micro e macroeconomici che esercitano un’influenza non indifferente sull’andamento delle valute stesse.

Per quanto riguarda lo scambio EUR/USD, uno tra i preferiti degli investitori online, la situazione risulta poco stabile. Infatti, durante l’ultimo mese del 2019, l’Euro è parso abbastanza irregolare a causa di situazioni interne ed esterne che hanno determinato un rallentamento di questa moneta.

Viceversa, il mercato sembra più favorevole al dollaro. Ciò dimostra che l’Unione Europea è ancora in una fase di ripresa economica. Stando alle ultime news di mercato, in realtà, anche il dollaro sta vivendo sbalzi d’incertezza a causa delle tensioni con la Cina.

Cali del genere non fanno altro che rendere gli acquirenti dei venditori, favorendo progetti sul breve termine. In un periodo delicato come questo, in cui esistono vari progetti di ripresa economica ma ancora difficili da attuare, come si può investire senza rischiare tutto?

La prima risposta è che nessun investimento è mai privo di rischio, ma esistono delle soluzioni adatte ad arginarlo!

Come investire sul Forex

Per ovviare ai problemi legati alle incertezze dei mercati, si consiglia di optare per piattaforme di trading CFD.

I CFD non sono altro che strumenti finanziari derivati che consentono di ottenere rendimenti in base alle attività finanziarie di un sottostante, che replica il prezzo dell’asset reale.

Piattaforme totalmente gratuite e ricche di funzioni che semplificano il processo d’investimento, hanno reso il settore finanziario più accessibile, sia da un punto di vista economico che di praticità!

Naturalmente, è necessario verificare che il broker scelto consti delle regolamentazioni necessarie da parte di appositi enti, il cui scopo è tutelare i trader. Inoltre non bisogna dimenticare che questi strumenti finanziari comportano degli alti rischi di generare perdite.

Quali sono le piattaforme migliori?

Proponiamo alcuni dei broker Forex migliori, in termini di efficienza e sicurezza, così da spianare la strada a coloro che ancora non hanno dimestichezza con tali strumenti d’investimento.

Tra le piattaforme migliori per accedere al Foreign Exchange Market menzioniamo Pepperstone. Con sede in Australia, è uno tra i più apprezzati per i servizi che propone ai propri clienti!

Infatti, ogni utente potrà scegliere la tipologia di conto più adatta alle proprie capacità, da quello standard a quello per i più esperti.

Inoltre, permette di operare mediante alcune delle piattaforme preferite dai trader di tutto il mondo: MT4 e MT5.

Con un conto deposito minimo di soli 200$, Pepperstone non fa altro che rendere il Forex un mercato ancora più accessibile!

Un ulteriore broker australiano in crescita continua risulta IC Markets. Si tratta di una piattaforma scelta per gli spread bassissimi che propone ai propri clienti, affermandosi tra i preferiti di trader intraday!

Anche in questo caso, è possibile operare mediante piattaforme che differiscono in base al proprio livello personale, così da soddisfare le esigenze di ciascun utente!