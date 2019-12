A partire dalla liberalizzazione del gioco su internet avvenuta in Italia nel 2006, il mercato del casinò online ha sperimentato una crescita costante superiore al 10% annuale fino ad oggi.

Le aziende che hanno fatto richiesta all’AAMS, ora ADM, di una licenza per operare nel nostro Paese sono cresciute a dismisura così come la domanda di giochi da tavolo e slot machine online.

Il costante aumento della domanda e dell’offerta nel settore del casinò online in Italia ha costretto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ex AAMS, a intraprendere concrete iniziative per contrastare gli operatori non autorizzati e per aiutare i giocatori affetti da ludopatia.

Online vengono costantemente aggiornati gli elenchi dei nuovi casinò online autorizzati da AAMS così da consentire ai sempre più numerosi appassionati di scegliere un casinò sicuro e legale per puntare i loro soldi.

Tendenze in crescita dei casinò online

Giocare nei casinò online è ormai una nuova forma di divertimento che dà la possibilità di incontrare nuove persone con interessi comuni, passare un po’ di tempo senza avere particolari pensieri e riuscire a guadagnare cifre che, a seconda dell’abilità e della fortuna del singolo giocatore, possono essere anche piuttosto elevate.

Grazie allo sviluppo tecnologico, i casinò online possono offrire ai loro clienti, ogni anno che passa, nuove opportunità di svago. Da questo punto di vista, le innovazioni che hanno contribuito di più a sviluppare il settore negli ultimi anni sono state la creazione di versioni ottimizzate per dispositivi mobili e di app dei principali casinò e l’apertura dei casinò dal vivo dove, tramite un collegamento streaming, si gioca guidati da un, o nella maggior parte dei casi una, croupier in carne e ossa.

Le offerte di giochi dei casinò online adattati specificatamente per la fruizione tramite dispositivo mobile è cresciuta del 69%, mentre il numero di slot online, grazie alla presenza di provider sempre più innovativi è schizzato dell’88%.

Aumentando il coinvolgimento da parte del giocatore, cresce anche la sua propensione alla spesa e il passaparola che porta all’iscrizione sui siti di casinò online sempre più persone.

Gli esperti ritengono che, a livello globale, nel 2023 i guadagni dei casinò online potrebbero toccare quota 280 miliardi di dollari, una cifra record a cui contribuisce anche l’apporto dei casinò online italiani.

Secondo recenti studi del Politecnico di Milano supererebbe il miliardo di euro il valore dell’industria dei casinò online solo in Italia.

Impatto del Decreto dignità sui casinò online

Negli ultimi mesi, in Italia, molti analisti del settore sono attenti a verificare le ricadute del Decreto dignità che a partire da quest’anno ha imposto il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo. A questo proposito, solo a partire dal mese di ottobre si è riscontrato un leggero calo della crescita dei casinò online il cui fatturato su proiezione annuale rimane in aumento.

La mancanza di pubblicità riguardante i casinò online e le altre attività del settore porta anche alcuni potenziali clienti a essere a corto di informazioni così da avere difficoltà, a volte, nel distinguere quali offerte possono essere trasparenti e validi e quali altre, invece, non lo sono. Questi almeno si evince dai risultati di un sondaggio condotto da Emg Acqua per LOGICO.

Andando a controllare i dati dei primi mesi dell’anno, rispetto al 2018, i casinò online hanno visto un balzo in avanti del 12,7%, con la spesa da parte dei giocatori che è cresciuta del 17-19% a seconda dei periodi di riferimento presi in considerazione.

Anche gli anni futuri si prospettano rosei per i casinò online, soprattutto se continueranno a puntare su innovazione tecnologica, varietà dell’offerta di giochi da tavolo e slot, sicurezza delle piattaforme e trasparenza. Solo così potranno garantirsi solidità e maggiori possibilità di resistere e sconfiggere la concorrenza.