Roma, 15 gen – Se vogliamo che tutto cambi, bisogna che tutto rimanga com’è. Salvo giusto qualche piccola modifica. In Italia permane infatti il bicameralismo perfetto (entrambe le Camere hanno le stesse funzioni), ma adesso i 18enni potranno votare anche per il Senato e i 25enni potranno essere eletti a Palazzo Madama. A rendere nota la sostanziale novità, è il capogruppo del Pd in commissione Affari costituzionali del Senato, Dario Parrini. “La commissione ha approvato la riforma costituzionale che con un emendamento a mia firma parifica a quello della Camera non solo l’elettorato attivo ma anche quello passivo del Senato”, ha dichiarato Parrini.

Adesso parola all’Aula

Secondo il capogruppo del Partito Democratico “si tratta di una riforma epocale. Si supera la paradossale e ormai anacronistica esistenza di un ramo del Parlamento dotato degli stessi poteri dell’altro ma non eletto a suffragio universale e si dà un segnale di giustizia, di serietà e di attenzione verso milioni di giovani tra i 18 e i 25 anni che sono tuttora dei cittadini con diritti politici dimezzati. Il provvedimento andrà al più presto in Aula”.

A rivendicare però il merito di questa riforma è pure Fratelli d’Italia che parla di vittoria su una battaglia storica. “Si tratta di una storica battaglia di Fratelli d’Italia e ancora prima di Giorgia Meloni, che aveva presentato una proposta di legge a sua firma in tal senso addirittura nel 2010 quando era ministro della Gioventù”, ha dichiarato il senatore di Fdi, Giovanbattista Fazzolari. Come noto, attualmente soltanto chi ha compiuto 25 anni può votare per il Senato e l’età minima per essere eletti senatori è di 40 anni. Al contrario, chi ha compiuto 18 anni può votare per la Camera e dai 25 anni si può essere eletti deputati.

Eugenio Palazzini