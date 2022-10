Roma, 19 ott – “Costituzione dichiaratamente antifascista, serve una nuova Fiuggi per Fratelli d’Italia”. C’era una volta un asciugatori di scogli, simpatico volto di una sinistra un po’ così, da bocciofila spensierata. Popolare ma non troppo, ironica senza sarcasmi, sorridente ma a denti stretti. Pierluigi Bersani è ormai quel personaggio lì, da “quella roba lì”, pacata figura orfana di ministeri picconanti socialismi scomparsi. D’un tratto però, il politico che sa “riconoscere le persone perbene”, qualunque cosa voglia dire fuor di vuoto retorico, ha deciso di salire sul piedistallo dell’invettiva antifascista. Livore non da lui, forse, eppure sfoderato alla bisogna. Ed è un peccato vederlo così Bersani, in preda alla scalpitante ira dello sconfitto. Perché tutto sommato vien quasi nostalgia dell’ex segretario Pd in versione Noè, quello alle prese con giaguari e tacchini, magistralmente imitato da Maurizio Crozza.

Il costituente Bersani

Adesso l’ex comunista padre delle liberalizzazioni in Italia (mai dubitare delle antinomie) sveste i panni del burlone e tenta di strizzare l’occhio a quel barlume di elettorato rimastogli vicino. Certo, non è la prima volta che Bersani tira fuori pesanti assurdità (lo scorso anno arrivò finanche a invocare la legge Mancino per i no vax), ma le vette raggiunte ora sono difficilmente superabili. In un sol giorno ci ha propinato un’invettiva contro la foto di Mussolini al Mise, da togliere subito “altrimenti levate la mia” (e via di inevitabili risate social) e un mirabolante suggerimento da vecchio saggio: “Fratelli d’Italia deve fare una nuova Fiuggi”.

E come mai? Perché sotto sotto, il partito della Meloni, alberga una qualche forma di fascismo. “Questo è un Paese con una Costituzione dichiaratamente antifascista”, ha tuonato Bersani a Di Martedì, su La7. Nella Costituzione italiana il termine “antifascista” non compare mai, ma tant’è, se lo dice lo smacchiatore di giaguari, chi siamo noi per contestarlo?

Eugenio Palazzini