Roma, 10 gen – Bocciato a dicembre in Senato, con il presidente Elisabetta Casellati che comunicò il giudizio di inammissibilità, dopo le conseguenti proteste in Aula il M5S ha approntato un nuovo emendamento per la legalizzazione della cosiddetta cannabis light. D’altronde i grillini lo avevano promesso, quella era soltanto una battaglia persa ma la guerra su questo fronte doveva proseguire. Così, stando a quanto rivelato da Il Messaggero, i Cinque Stelle presenteranno una nuova proposta. L’obiettivo è legalizzare la vendita di prodotti con un contenuto di Thc (noto principio attivo della cannabis) inferiore allo 0,5%.

I pentastellati, alla ricerca dei voti in fumo, avrebbero maturato la convinzione di poter presentare un nuovo emendamento dopo la sentenza della Cassazione che lo scorso 19 dicembre ha deliberato che coltivare cannabis in casa non è un reato. Per l’esattezza, secondo i giudici “non costituiscono reato le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica. Attività di coltivazione che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante ed il modesto quantitativo di prodotto ricavabile appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale“.

Il piano B dei grillini

Ecco allora il piano B del M5S, dopo la mancata approvazione in Senato della prima risposta. Perché “non si può lasciare ogni cosa allo stato brado e far sì che sia la giurisprudenza a dettare la linea”, hanno fatto sapere al Messaggero fonti pentastellate. Quindi adesso i grillini cercheranno di trovare voti tra i parlamentari del governo (e magari non solo) disponibili ad appoggiare questo nuovo emendamento che dovrebbe prevedere l’uso di cannabis “in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici”. Oltre appunto al Thc inferiori allo 0,5%. In pratica si tratterebbe di una proposta identica alla precedente, giudicata inammissibile dal presidente del Senato.

Alessandro Della Guglia