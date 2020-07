Roma, 3 lug – “Veneto a rischio elevato 1,63. In certi casi prevederei il carcere”. E’ quanto dichiarato da Luca Zaia per motivare la nuova ordinanza che inasprisce le regole nella regione da lui governata. “Il nuovo focolaio di coronavirus scatenato da un imprenditore vicentino rientrato dalla Bosnia ha portato il Veneto da un rischio basso a un rischio elevato, passando da una r con t pari a 0,43 a una di 1,63”, ha spiegato il governatore leghista. “Di fronte a certi comportamenti prevederei la carcerazione. È essenziale che a livello nazionale si prenda in mano il dossier, mettendo in fila le questioni con un Dpcm o con un provvedimento del ministro Speranza”, ha tuonato Zaia.

Addirittura il carcere? Eppure, fatta eccezione per questo focolaio, in Veneto l’epidemia di coronavirus non pare così allarmante. La situazione è migliorata nelle ultime settimane, come nel resto d’Italia. E’ però bastato un focolaio per mandare su tutte le furie Zaia, perché a suo avviso “per colpa di pochi irresponsabili ora pagheranno tutti” e “mi chiedo se abbia senso aver buttato via quattro mesi della nostra vita per ritrovare complottisti e liberisti”. Ora, posto che quest’ultimo termine non è esattamente appropriato, il governatore della Lega ha deciso di sanzionare pesantemente chi contravverrà alle regole imposte.

“Fondamentale il ricovero coatto”

A tal punto che nella nuova ordinanza, prevista per lunedì, la Regione Veneto intende adottare la mano pesante nel caso di “assembramenti e comportamenti sconsiderati di troppe persone che si sarebbero evidenziati negli ultimi giorni. Secondo Zaia “una multa di 1000 euro in caso di fuga dall’isolamento sanitario” è ridicola. Quindi è “fondamentale il ricovero coatto, un Tso, perché non possiamo far decidere al paziente se farsi curare o meno. Ho chiesto ai direttori sanitari di denunciare alla Procura ogni volta che vedono qualcosa che non va”. Ma Zaia vorrebbe provvedimenti simili anche nelle altre regioni, per questo “ne parlerò con Bonaccini in conferenza dei servizi, perché siamo i primi a sperimentare una vicenda del genere, inquietante”, ha detto il governatore leghista.

Carcere, trattamento sanitario obbligatorio, norme più stringenti per chi viola le regole anti-coronavirus. Dalla prossima settimana il Veneto potrebbe insomma attuare un post lockdown per certi versi più pesante del lockdown stesso in termini di misure restrittive. In piena estate, con il coronavirus a livello generale sotto controllo, con gli ospedali che fortunatamente si stanno svuotando e con gli enormi sforzi fatti finora dai cittadini anche in termini economici, quella di Zaia non sembra affatto una grande idea. Soprattutto per quanto riguarda il tipo di repressione evocata e invocata.

Alessandro Della Guglia