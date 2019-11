Roma, 1° nov – Continua imperterrita la faida nel M5S dopo il disastro elettorale dell’Umbria. Con la fronda anti-Di Maio che si va sempre più infoltendo e alcuni senatori pronti all’ammutinamento, ora il capo politico ha deciso di puntare i piedi: niente più alleanze elettorali con il Partito democratico. Il motivo? Come si apprende da alcuni retroscena, Di Maio avrebbe confidato ai suoi il timore che la dirigenza dem miri a «trasformare il Movimento in un partito del 2%», in modo da fagocitare completamento il governo. Un po’ quello che stava succedendo con Salvini e la Lega ai tempi dell’esecutivo gialloverde.





«Vogliono farci fare la fine di Alfano»

Di Maio, insomma, l’analisi post-voto se l’è fatta. E guarda pertanto con grande diffidenza alle strategie del Pd: «Non possiamo lasciare che ci facciano diventare quello che fu il Nuovo centrodestra di Alfano per i governi di Renzi prima e di Gentiloni poi». Di qui la decisione di non fare alleanze con il Pd alle prossime Regionali in Emilia-Romagna e Calabria. La posizione di Di Maio è stata avallata dal garante del movimento, Beppe Grillo, il quale è probabilmente il colpevole numero 1 della situazione in cui è ridotto il M5S. Forse proprio per questo (cioè il fallimento della sua strategia), ora il fondatore del movimento è maggiormente disposto ad ascoltare il capo politico.

Di Maio è l’unico che ha capito?

Di Maio, del resto, ha in testa un piano ben chiaro: riposizionare il M5S in modo da distinguerlo tanto dal Pd quanto dalla Lega. Ma l’ala sinistrorsa dei pentastellati, a cui Grillo stesso ha concesso troppo campo d’azione, non intende seguire Di Maio. O meglio, pur dovendo «volare basso» a causa della batosta elettorale, non ha nessuna intenzione di liberare il M5S dalla morsa del Pd. Il terminale politico di questa corrente, il presidente della Camera Roberto Fico, ha infatti chiosato così sulla decisione di Di Maio: va bene rinunciare a un’intesa con i dem alle prossime Regionali, ma «resta la necessità di continuare l’esperienza di governo con il Pd». Sulla stessa lunghezza d’onda c’è anche il deputato Luigi Gallo: «È irresponsabile azzerare la strada indicata da Grillo, che è quella di continuare il dialogo con il centrosinistra». Insomma, come avevamo profetizzato già in agosto, i pentastellati stanno pagando a caro prezzo il varo del governo giallofucsia: un conto salatissimo che contiene sconfitte elettorali, calo vertiginoso dei consensi e una stabilità interna pressoché compromessa. E la colpa, lo ripetiamo, è esclusivamente loro.

