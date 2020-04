Un grazie ai giovani di CASAPOUND VICENZA che stanno aiutando i più bisognosi!

Ringrazio CasaPound Italia che pensa prima agli italiani, e più in particolare ringrazio i giovani di Casapound Vicenza, che in questo momento di emergenza stanno portando la spesa a casa alle persone più bisognose, pagandola con i propri soldi. Ringrazio infine Silvio Giovine, per avermi fatto conoscere questa bella iniziativa! E a chi anche su questo cerca lo scontro gridando al nazi-fascismo dico: avreste solo da imparare da ragazzi come questi, ringraziateli e pensate alle emergenze vere!#Casapound #CasapoundVicenza #Primagliitaliani Il Primato Nazionale

