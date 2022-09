Roma, 23 set — Sui due anni di gestione del Covid in Italia occorre istituire una commissione d’inchiesta perché «manca la verità: le menzogne della propaganda sono ormai sotto gli occhi di tutti»: ne è convinto il prof. Giovanni Frajese, medico endocrinologo e professore associato di Scienze mediche tecniche applicate. Frajese, candidato con Italexit alle politiche del 25 settembre, è una delle voci più seguite — assieme al dottor Stramezzi (anch’egli candidato con il partito di Paragone) — del fronte medico contrario all’obbligo vaccinale e fortemente critico sulla gestione della pandemia, in questo differenziandosi dalla narrazione di Cts e virologi televisivi, tanto da aver pagato professionalmente la propria contrarietà al ricatto del green pass.

Frajese: riprendersi la verità è riprendersi la libertà negata

«La verità dei dati scientifici innanzitutto non può essere concepita una monolitica verità calata dall’alto. In questi due anni è stata compiuta una vera e propria critica alla ragione e una demonizzazione di chi, pur avendo dati a disposizione contestava la narrazione dominante». Secondo Frajese questo è segno della presenza di «una dittatura subdola. Riprendersi la verità» con una commissione d’inchiesta che stabilisca responsabilità, errori e mancanze di chi ha gestito il Covid «significa riprendersi la libertà che ci è stata tolta dal lockdown, dal distanziamento, dall’imposizione del green pass, dalla frattura sociale creata dalla distanza tra la politica e il popolo».

Accadrà di nuovo?

Il timore che si ripetano gli stessi orrori che abbiamo vissuto l’inverno e la primavera scorsa con il green pass è fondato? Secondo Frajese è una possibilità. «Con l’inverno i casi di positività al Covid torneranno a salire, torneremo ad avere 100mila casi al giorno. Come lo affronteremo non è una questione scientifica ma politica: se saremo governati da forze che vorranno portare avanti le politiche dei governi Conte e Draghi sarà la “mazzata” finale per gli italiani», preconizza il professore. «Avremo una congiuntura tra virus, problemi economici, energetici e il rischio di una guerra che potrebbe soffiare molto più vicino di quanto crediamo».

E conclude: «Se da un lato sono molto preoccupato, dall’altro penso che in questi ultimi due anni in molte persone è cresciuta una consapevolezza che ha permesso loro di aprire gli occhini e farsi un’idea a prescindere di quello che veniva loro raccontato. Se riusciremo a testimoniare questa verità allora sarà possibile uscirne insieme come popolo».

Cristina Gauri

Intervista di Valerio Benedetti