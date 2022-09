Roma, 23 set — Carlotta Chiaraluce è ottimista sul risultato di Italexit alle elezioni politiche di domenica prossima. «Il 3% è assolutamente alla nostra portata» fa sapere la candidata a margine del comizio di chiusura campagna avuto luogo ieri pomeriggio a Roma in Piazza Campo de’ Fiori. «Italexit è l’unica e ultima possibilità che abbiamo di mandare in Parlamento donne e uomini liberi, abituati a lottare nelle piazze per i diritti degli italiani». Chiaraluce si rivolge agli astensionisti e agli indecisi: «Non votare equivale a fare il gioco del sistema: dateci fiducia e vi dimostreremo che una politica differente è possibile».

Chiaraluce: Italexit unico partito dalla parte degli italiani

Con questo inverno alle porte che si prefigura come particolarmente duro, spiega Chiaraluce, Italexit promette di dare battaglia a rincari, razionamenti e allo spettro della reintroduzione del green pass. Alla base di tutto la responsabilità è di quell’Europa che «non trova il tetto del prezzo del gas ma ci impedirà di tenere accesi due elettrodomestici per volta questo inverno. Italexit è stata la prima a chiedere lo scostamento di bilancio, di bloccare gli stacchi delle utenze e di utilizzare gli utili di Eni e Enel per azzerare i rincari delle bollette. Gli altri partiti fanno propaganda e basta».