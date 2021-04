Roma, 4 apr – I sondaggi parlano chiaro: Fratelli d’Italia continua, anche se con percentuali non altissime, a guadagnare voti nell’area di centrodestra. Questi risultati sono riconducibili a due fattori. Anzitutto alla posizione esterna ad un governo ancora molto “chiacchierato”. In secondo luogo perché il partito sta tornando in modo centrale nella definizione di destra nazionale.

Il “movimento” dei voti tra i partiti

Berlusconi durante un convegno del Popolo delle Libertà che seguì l’allontanamento di Fini, disse che la Lega, soprattutto al nord, stava prendendo i consensi di Alleanza Nazionale facendo sue le lotte contro l’immigrazione clandestina e a favore di un progetto sovranista. Queste parole sembrano sempre più attuali ma a parti invertite. La Lega tra alti e bassi rimane il primo partito italiano. L’ingresso nel governo Draghi ha però fatto scappare qualche simpatizzante già deluso da due anni dal precedente governo giallo-verde.

I voti non arrivano tuttavia solo dal Carroccio. Come tra Camera e Senato, anche tra gli elettori ci sono movimenti tra il M5S e Fratelli d’Italia. Nelle scorse settimane, già tre parlamentari grillini sono passati con la Meloni ritrovandosi in valori patriottici e vincenti. Il declino politico dei partiti coinvolti nel Conte bis sembra continuare anche negli ultimi sondaggi. L’unica ancora di salvezza per il popolo del “Vaffa” sembra essere l’ascesa dell’avvocato Conte che punta a rimescolare tutte le carte all’interno del Movimento. Rimane impensabile che dopo i disastrosi e fallimentari ultimi due governi il M5S possa puntare ad essere ancora primo partito. Sicuramente, con l’alleanza consolidata con il Pd (ex partito di Bibbiano ormai), ostacolerà la vittoria del centrodestra. La quale, secondo gli attuali sondaggi, sembra stracciante.

I meriti (o demeriti altrui) della crescita di Fratelli d’Italia

Che piaccia o no, l’asso nella manica dell’ex ministro della gioventù del governo Berlusconi è sempre stata la coerenza di idee e ideali. A volte può risultare ripetitiva, questo per il semplice fatto che una guerra non si vince mettendo sul petto la medaglia di una battaglia. Al contrario: rimanendo coerente e costante con le proprie convinzioni politiche e sociali.

Riprendendo il discorso precedente di Berlusconi su Alleanza Nazionale, il partito che fu la continuazione del Movimento Sociale aveva una forza quasi incontrollabile soprattutto al sud lasciando al nord dei voti per strada a favore dell’ex segretario verde Umberto Bossi. Oggi i dati riportano una forte risalita anche in regioni tipicamente “leghiste” come Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. Per il momento non risulta ancora in recupero rispetto alla Lega in Veneto, dove Zaia fa partito a sé. “Dio, patria e famiglia” il trittico di un pensiero consolidante nella mente di milioni di cittadini che rivedono in queste tre semplici parole dei fondamentali a loro vicini. Con questo è spiegata anche l’esplosione del centrodestra dopo anni di egemonia “rossa” prima e democristiana poi con Renzi.

Il traguardo è ancora lontano

Se l’attuale governo finisse a scadenza naturale, le possibilità della Meloni di diventare primo leader del centrodestra sarebbero maggiori. Era impensabile avere un attuale governo uguale al precedente con a differenza solo Draghi al posto di Conte. La scelta di Salvini è, dal suo punto di vista, legittima: la gestione della pandemia fatta da grillini e dalla sinistra sarebbe stata ulteriormente peggiorativa rispetto ad ora, come lo è stato nel precedente governo. Questa presa di posizione della Lega, però, ha portato molto malcontento negli elettori, anche se non si stanno registrando cali drastici nei sondaggi. Perdere una goccia per un governo che dura massimo un anno ha una valenza. Perdere più gocce nel tempo per attendere la scadenza naturale del mandato potrebbe sicuramente agevolare solo Fratelli d’Italia.

Ilario Maiolo