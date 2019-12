Roma, 23 dic – Ogni italiano lo sa: i giornalisti, da noi, sono quasi tutti di sinistra. Che sia sui quotidiani, che sia in tv, chi mena le danze dell’informazione nel Belpaese ha un inconfondibile bagaglio progressista alle spalle. Complottismo? Chiacchiere da bar? Si direbbe proprio di no, visto che ora la conferma arriva da un rapporto del Worlds of Journalism Study. La ricerca si è basata su sondaggi demoscopici realizzati su un campione di circa 27.500 giornalisti attivi in 67 nazioni. E il risultato, come detto, è impietoso: in Italia il mondo dell’informazione è dominato dai giornalisti di sinistra.

Giornalisti a sinistra, italiani a destra

Il dato in sé, però, rimarrebbe inintelligibile se non confrontato con l’altra faccia della medaglia. E cioè che, a fronte di questa sproporzione «sinistra» in ambito mediatico, a livello politico-elettorale i cittadini italiani sono tutt’altro che progressisti. Anzi, come rilevano numerosi sondaggi ormai da diversi mesi, il nostro corpo elettorale è tendenzialmente destrorso. Altrimenti, ça va sans dire, non ci si spiegherebbe come mai la Lega e Fratelli d’Italia valgono da soli circa il 45% e il Pd sta sudando freddo in vista delle Regionali in Emilia Romagna.

I media perdono credibilità

Commentando lo studio del Worlds of Journalism Study, sul Giornale Paolo Bracalini ha richiamato l’analisi di questi risultati fatta da Luigi Curini, docente di scienza politica all’Università di Milano, il quale si è concentrato sul grado di partigianeria della stampa e sulla fiducia dei lettori nei confronti dei giornalisti italiani. «Prendiamo come esempio – scrive Curini – un Paese in cui la maggioranza dei cittadini ha opinioni politiche moderate. E supponiamo che la maggioranza dei giornalisti sia di sinistra, e che una parte dei media invece di riportare le notizie in modo equilibrato (o anche attraverso post sui social network o partecipando a talk show) esprima senza mezzi termini il proprio orientamento politico e non sia quindi percepito come un arbitro neutrale. Ebbene, prima o poi la maggior parte dei cittadini di questo Paese inizierà a mettere in dubbio la credibilità dei media».

Ma quali fake news

Ma non è finita qui, perché Curini assicura che questa perdita di credibilità dei media non è tanto dovuta al «mantra delle fake news», come invece va ripetendo la stampa globalista. Si tratta di un discorso molto più profondo: maggiore è la distanza ideologica tra giornalisti e cittadini, e tanto maggiore sarà il rifiuto di idee percepite come faziose e tendenziose. Insomma, la casta mediatica italiana non se la passa bene. Ma è il caso di dire che se l’è proprio meritato.

