Roma, 21 nov – Tutti pazzi per le sardine? A sinistra, molto a sinistra, c’è chi disapprova fortemente questa mobilitazione che in questi giorni sta cannibalizzando l’opinione pubblica. Parliamo di Marco Rizzo, il segretario del Partito comunista che ieri in un post su Facebook ha espresso il proprio dissenso sul fenomeno in modo netto: “Il MES rischia di schiantare l’intero paese, ma tutti a dibattere sull’ittica”. Per Rizzo infatti, non nuovo alle fustigazioni degli stilemi di una certa sinistra arcobalenata, il dibattito sulle sardine è già diventato un’arma di distrazione dal pericolo incombente rappresentato dal Meccanismo europeo di stabilità.

L’intervista

Lo ha ribadito ieri ai microfoni di Radio Radio Tv, attaccando duramente il Mes: “L’Unione europea sta costruendo una cosa terribile che si chiama Mes, dove l’Italia ha già contribuito con 14miliardi di euro”, spiega. “Ora vogliono riformarlo, ma la riforma che vogliono applicare contiene il veleno perché richiede il possesso di parametri non raggiungibili nemmeno dalla Germania”, continua il segretario illustrando il funzionamento del Meccanismo: “E’ un po’ come dire: ti prepariamo un vestito nuovo, ma per avere quel vestito devi pesare 40 chili”, ma se, in second’ordine, “non ti sta quel vestito, devi dimagrire: vale a dire che ci occupiamo noi della tua politica economica, e per fare questo possiamo usare sia il debito sia i tuoi risparmi. In Italia ci sono 8.500 miliardi di risparmi”. Le conseguenze sono presto dette: “Potrebbero quindi ritardare il pagamento dei bot, tassare e stritolare i piccoli risparmiatori“, e mentre tutto questo sta per accadere “la sinistra fa da scendiletto a chi propone queste norme la destra fa finta di fare casino ma poi in realtà non fa niente”, accusa Rizzo,

“La verità è che ci troviamo in una situazione terribile ma è più facile portare l’attenzione sul gatto, sulla sardina o sullo squalo, che sono ormai diventate delle armi di distrazioni di massa”.

Cristina Gauri