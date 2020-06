Roma, 20 giu – A quasi due mesi dalla prima uscita pubblica – era il 2 maggio scorso – le Mascherine tricolori tornano di nuovo in strada per l’ottavo sabato consecutivo. Questa volta, però, l’evento non coinvolge decine di città in tutte le regioni: i manifestanti si sono dati un appuntamento unico a Roma, dove in Piazza Bocca della Verità sono giunti in oltre 2mila da ogni parte d’Italia per chiedere le dimissioni del governo Conte, ormai palesemente inadeguato a gestire l’emergenza economica che sta seguendo quella sanitaria.

Lavoratori dipendenti, liberi professionisti, commercianti, artigiani, cassintegrati: alla manifestazione hanno partecipato, prendendo anche la parola dal palco allestito in piazza, cittadini di ogni estrazione, tutti a vario titolo colpiti dall’insipienza di un esecutivo incapace di dare risposte concrete, in attesa di un cenno da parte dell’Unione Europea che – ormai è chiaro – non arriverà mai, men che meno sotto forma di aiuti di qualsiasi tipo. A farne le spese sarà l’economia nazionale e con essa tutte le categorie produttive.

Le richieste delle Mascherine tricolori

Le Mascherine tricolori non hanno dubbi: per invertire la rotta serve lo “stop alle tasse per le imprese per l’intero 2020“, insieme ad un importante stanziamento – diretto, senza passare tramite il canace degli istituti di credito – a fondo perduto per chi ha più sofferto nelle lunghe settimane di chiusure imposte, ma anche “liquidità immediata per le famiglie e le fasce più deboli della popolazione”, insieme ad un “piano di intervento straordinario per salvare il settore del turismo che rischia di scomparire, aiuti massicci e regole meno stringenti per bar, ristoranti, palestre e tutte quelle attività che rischiano di chiudere”.

Non solo: il movimento propone una “sanatoria per tutte le multe elevate durante l’emergenza sanitaria”, che siano definite le regole “per far ripartire veramente la scuola e garantire una formazione” e che non si prolunghi ulteriormente lo stato di emergenza, per non dover cedere ulteriori “libertà alla ditttatura sanitaria”. Una piattaforma concreta, articolata e fattibile: idee e concetti che fanno a pugni con l’ansia da annunci e promesse tipica del Conte bis, per cui le Mascherine tricolori chiedono che si vada al voto, in modo che la parola torni al popolo, il prima possibile.

