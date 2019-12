Roma, 6 dic – Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei? L’adagio è quasi sempre valido, ma lo sono ancor di più i manifesti apprezzamenti pubblici da parte di certi personaggi. E’ il caso ad esempio delle sardine, che dopo le sviolinate mediatiche e dei politici di sinistra, adesso incassano pure l’endorsement di Mario Monti. Il professore dell’austerità ha mostrato tutto il suo entusiasmo nei confronti del movimento anti-Salvini durante una puntata di Agorà, su Rai 3. “Lei scenderebbe in piazza con loro?”, chiede la conduttrice Serena Bortone. “Sì, non lo escludo”, risponde l’ex premier.

Poi Monti confessa: “Le guardo con molto interesse, queste sardine, mi sembra che stiano dando gambe e voce ad esigenze molto elementari di una società che però nella politica italiana sono state abbastanza dimenticate, che si ragioni e si parli sulle cose in modo pacato, che chi governa se possibile non sia totalmente privo di competenze”. E ancora: “Sono punti un po’ dimenticati, è un po’ paradossale che occorra andare nelle piazze per farli valere”, afferma il senatore a vita.

C’era una volta la sinistra contro il potere

Insomma le manifestazioni anti-populiste, anti-sovraniste, anti tutti gli avversari politici e a favore di un ciclopico nulla, non piacciono soltanto alla sinistra e non ricevono unicamente il plauso generale della grancassa mediatica. Parafrasando un Fantozzi d’annata, sono molto apprezzate anche dai signori dell’alta aristocrazia burocratica, quei tecnici liberisti che rappresentano il pantheon dell’attuale sistema finanziario. Ma come, dei giovani ribelli spensierati sono lisciati proprio dai massimi esponenti dell’apparato economico?

Dov’è finita la sinistra che lottava contro i potenti? Gratta gratta, dietro ai maglioni di lana pseudo esistenzialisti indossati con piglio fricchettone dai portavoce delle sardine, spuntano quei baroni che un tempo le “pantere” (totemiche trasmutazioni) volevano cacciare dagli atenei. Neanche più l’illusione lessicale del sessantotto, oggi Ionesco si limiterebbe a constatare: “Siete tutti notai”.

Eugenio Palazzini