Roma, 5 set – “Più vaccinati o in autunno ci saranno nuove chiusure“: è la minaccia di Roberto Speranza. Nel pieno della discussione nella maggioranza sull’estensione dell’obbligo del green pass e sulla possibilità di ricorrere all’obbligo vaccinale – che vede il no della Lega -, il ministro della Salute torna ad agitare lo spettro del lockdown. Obiettivo: costringere con le cattive (green pass) o con le cattive (obbligo vaccinale) gli italiani a farsi il vaccino. Non a caso, chiarisce l’esponente di LeU, il governo non intende garantire tamponi gratuiti, perché, di gratis c’è già il vaccino. La linea è chiarissima.

La minaccia di Speranza: “Più vaccinati o in autunno ci saranno nuove chiusure”

“Il vaccino è lo strumento per evitare nuove misure restrittive”. In una intervista al Corriere, Speranza torna alla carica minacciando nuove chiusure se gli italiani che ancora non l’hanno fatto non correranno a vaccinarsi. dei rischi di nuove chiusure in autunno se non aumenterà il numero di vaccinati in Italia. E sull’obbligo vaccinale spiega: “Non è una scelta già determinata e certa, ma uno strumento che abbiamo e se necessario andrà attuato senza paura”. Si valuterà il quadro epidemiologico e dalle ospedalizzazioni – chiarisce Speranza – con particolare riferimento a terapie intensive e decessi. Dati che verranno incrociati con la percentuale di vaccinati. “Potremmo trovarci in difficoltà anche con più del 90% di vaccinati, o al contrario non avere bisogno dell’obbligo pur senza raggiungere quella quota” precisa il ministro.

“Il virus esiste ancora, è forte e circola”

Speranza non perde il vizio di fare allarmismo. “Il virus esiste ancora, è forte e circola – afferma convinto -. O rafforziamo ancora la campagna vaccinale, o siamo costretti a immaginare che a un certo punto bisognerà usare le misure del passato“. E sulla ferale possibilità di tornare al lockdown e alle chiusure ribadisce: “In pandemia la coperta rischia di essere corta, o la tiriamo con forza dalla parte dei vaccini o dovremo immaginare nuove chiusure”. In caso la minaccia non bastasse, il ministro ricorda che c’è sempre l’obbligo vaccinale a portata di mano. “Se la difesa del diritto alla salute e la necessità di evitare nuove privazioni della libertà ci dovessero portare a questa soluzione – spiega il ministro -, certo non ci spaventeremo e non ci fermeremo“. Insomma, meglio l’obbligo che il lockdown, anticipa.

“Obbligo vaccinale anche senza ok Ema”

Certo, ammette Speranza, l’ok dell’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, “renderebbe tutto più facile, ma i vaccini sono già sicuri e quindi si può fare anche senza, come è stato per il personale sanitario. Un governo ha sempre un margine di scelta”. I tempi? “Si valuterà col passare delle settimane“, chiarisce.

Certo è che se davvero il governo dovesse optare per l’obbligo vaccinale, i tempi per l’iter della legge in Parlamento rischierebbero di far slittare l’approvazione quando ormai tale obbligo sarebbe totalmente inutile. Sì, perché con l’immunità di gregge alle porte, mettere l’obbligo vaccinale – unico caso in Europa – sarebbe un’odiosa imposizione senza alcuna utilità.

Adolfo Spezzaferro